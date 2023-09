Sonia Bruganelli, l’incredibile rivelazione su Paolo Bonolis: “Ho voglia di…”

L’incredibile rivelazione di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis ha lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa ha voglia e non si fermerà mai finché non l’avrà ottenuto, con o senza Paolo. Nessuno riusciva a crederci.

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’incredibile rivelazione su Paolo Bonolis, ecco di cosa ha voglia e farà di tutto per godere del suo desiderio. Sono rimasti tutti senza parole dopo queste piccanti indiscrezioni, anche perché tutti pensavano che il fulcro fosse tutta un’altra storia.

Non è facile divorziare ed essere personaggi pubblici, in quanto ogni cambiamento della propria vita personale, viene sbandierato ai 4 venti, su riviste e social. Sonia e Paolo lo sanno molto bene, anche se questa storia apre uno scenario completamente diverso sulla fine del loro matrimonio. Ecco che cos’ha detto la Bruganelli su Bonolis.

Sonia Bruganelli parla di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli non è rimasta nel cuore soltanto del suo ex marito, Paolo Bonolis, il quale non ha nessuna intenzione, almeno per ora, di rifarsi una vita, ma anche in quello dei suoi fan. In questa nuova edizione del Grande Fratello, come sapete ormai benissimo, di Sonia non c’è traccia e ai follower questa cosa non è andata giù.

Per questo, di recente, i fan hanno creato dei post commemorativi, nei quali comunicano alla Bruganelli quanto gli manca vederla in televisione. Sonia però ha deciso di chiudersi nel silenzio stampa per quanto riguarda tutto il capitolo GF e non ha espresso neanche un giudizio in merito. L’ex moglie di Paolo Bonolis, accantonato il suo ruolo da opinionista, ha deciso di concentrarsi sul suo ruolo lavorativo insieme a Paolo e alle sue nuove ospitate in casa Rai.

Infatti, per la prima volta nella sua carriera, ha concesso un’intervista all’emittente di Stato, approdando da Alberto Matano nel suo programma, La Vita in diretta.

Interessante rivelazione

Sonia Bruganelli, ha deciso di rompere il silenzio e svelare qualche dettaglio in più, in merito al suo divorzio da Paolo Bonolis. Sonia, ha parlato a cuor leggero a Silvia Toffanin, ai microfoni di Verissimo e ha dichiarato:

“Conosco Paolo da quando avevo 23 anni e ora ne ho 49. Questa nostra voglia di libertà e non parlo di quella sessuale, è quella di dire che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici. Ho voglia di lavorare di più. Di viaggiare molto di più. Lui è in una fase della vita diversa dalla mia. Mi sono sentita di dirgli queste cose e non volevo tenerlo attaccato a me e lasciarlo libero di vivere il romanticismo con qualcun’altra se lo desiderava…”. Almeno per il momento però, pare che nessuno dei due abbia voglia di vivere momenti romantici con altri partner, anche perchè Bruganelli e Bonolis continuano a stare insieme per i loro figli, semplicemente si sono tolti la fede dal dito.