Barbara Palombelli, dopo la polemica spunta l’annuncio: “Tornato il…” |Finalmente la verità

Barbara Palombelli svela la verità

Da pochi giorni è iniziata la nuova stagione televisiva di Forum, storico programma Mediaset, con a capo sempre lei, Barbara Palombelli. Dopo Rita Dalla Chiesa, lei è la seconda padrona di casa più seguita del programma di giustizia più seguito di sempre. Questo ritorno, segnato dalla gioia di presentare nuovi casi, è stato visto anche con un pizzico di malinconia, essendo questa, la prima volta che Forum, inizia senza Silvio Berlusconi “alla regia”.

Il Cavaliere, morto da qualche mese, è stato ricordato con affetto dalla Palombelli, la quale in apertura, ha voluto salutarlo a modo suo: “È un’edizione speciale, la mia undicesima e la trentanovesima di questo programma straordinario. Però è la prima senza Silvio Berlusconi…Ha lasciato un vuoto in questa azienda perché l’abbiamo sempre sentito vicino e mai in maniera invasiva, ci faceva sentire tutti importanti dal primo all’ultimo dei dipendenti…L’ho seguito dal 1980 e in diciassette anni di Mediaset non ho mai sentito limitata la mia libertà professionale. Quindi voglio solo dire grazie”.

“Il figliol prodigo” è tornato

Barbara Palombelli, dopo l’accesa polemica che l’ex gieffino ha generato, per via della sua espulsione dalla Casa del Grande Fratello, ha rilasciato un annuncio shock. Finalmente la verità e quell’annuncio ha allietato i telespettatori, Edoardo Donnamaria è tornato ufficialmente nel cast di Forum.

“È tornato il figliol prodigo, è tornato Edoardo… Menomale, altrimenti il numero delle femmine sarebbe stato troppo alto…”, ha ironizzato la conduttrice, dando il benvenuto al giovane, il quale pare felice di essere tornato “a casa”. I telespettatori sono rimasti entusiasti da questa notizia, in quanto dopo la rottura con Antonella Fiordelisi, i fan di Donnamaria, avevano paura di non vederlo più in tv.