Alex Belli, sconvolge il Red Carpet: tutti hanno notato uno strano dettaglio

Alex Belli sul Red Carpet ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta per un dettaglio che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire i dettagli della vicenda

Alex Belli tornerà nel piccolo schermo a partire da venerdì 22 settembre nel programma di Carlo Conti Tale e Quale Show in onda su Rai 1 in prima serata. Come sempre si esibiranno dieci personaggi famosi che si cimenteranno sia nel canto che nell’imitazione di cantanti italiani e non. Con l’attore, noto per aver indossato i panni di Jacopo Castelli nella soap opera Centro Vetrine, si esibirà anche Ginevra Lamborghini, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Qualche anno fa è entrato nella casa del reality di Alfonso Signorini e ha tenuto tutti col fiato sospeso per la sua amicizia speciale con Soleil Sorge. Infatti la moglie Delia Duran è intervenuta per mettergli un freno, ma quando lui è uscito lei è diventata una concorrente fino ad arrivare in finale. Al termine dell’esperienza televisiva le loro strade si sono separate, in quanto Soleil non ha più speso belle parole sul suo conto.

In questi giorni Alex Belli si è presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia con la compagna di vita e ha avuto i riflettori puntati addosso. Secondo gli italiani ha un fascino tale da far perdere la testa a chiunque. In effetti ha tutte le caratteristiche che le donne ricercano in un uomo.

Sul Red Carpet non è passato inosservato per via di un dettaglio che ha spinto in tanti a porsi il motivo di una scelta legato al suo aspetto fisico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alex Belli sembra un’altra persona sul Red Carpet

In poche parole si è mostrato davanti alle telecamere senza la barba. Sembra un’altra persona, qualcuno ha aggiunto con qualche anno in meno. Ciò non è stato dettato dal caso, bensì da un motivo preciso: la partecipazione al talent canoro di Carlo Conti. Si è recato dal barbiere per facilitare il lavoro del team dietro le quinte addetto al trucco.

Le fan sono d’accordo nel dire che qualsiasi look gli sta bene perché ha un viso così perfetto che non avrà mai un riscontro negativo. Allo stesso tempo non vedono l’ora di assistere alle sue performance canore su Rai 1.

L’intervista sulla figura dell’influencer per TAG24

In questi giorni si è parlato della presenza degli influencer alla Mostra di Venezia. Tutto è dipeso dalle aziende che hanno cercato dei testimonial per sponsorizzare il proprio marchio. Sulla questione anche Alex Belli è intervenuto.

“Il Red Carpet viene trattato in maniera ignorante perché viene trattato solo per la delegazione degli attori, ma è pubblico, spettacolo, intrattenimento che può arrivare da diversi mondi, anche quello degli influencer“.