È stato un brusco risveglio per Alessandro Gassman, non c’è più niente da fare per lui. Ne sono tutti consapevoli, ormai le cose sono andate così e non si può tornare indietro. L’attore sarà distrutto dal dolore in questo momento.

Purtroppo la vita prende sempre una piega che non ci aspettiamo e non ci resta che convivere con questa constatazione e sopportare le conseguenze del caso. Alessandro è la prova che per quanto si possano fare dei pronostici, la vita ci sbatte sempre in faccia il conto. C’è poco da fare, è così.

Brutto risveglio per Alessandro Gassman

Nonostante questo caos che sta vivendo Alessandro Gassman, l’attore ha voluto comunque portare avanti una battaglia per sé stesso e per gli altri cittadini. In pratica, Alessandro ha avuto un acceso, seppur ironico, botta e risposta con il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ecco cosa ha postato sui social l’attore: “Ho seguito questa estate i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto. Davvero simpaticissimo e giovanile. Ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia che sono in maggioranza semidistrutte”.

Ovviamente la risposta di Colonna non si è fatta attendere: “Alessandro Gassman, dai retta: continua a fare l’attore, che ti riesce bene! Sicuramente meglio che parlare di politica! Il noto attore, che frequenta le nostre belle zone, mi consiglia di rifare le strade provinciali, prima di dedicarmi ai balletti. Peccato che il presidente della Provincia sia un sindaco del Pd”. Non contento però l’attore ha voluto concludere la diatriba: “Leggo che il sindaco di Grosseto Vivarelli ha risposto puntualmente al mio messaggio. Grazie per l’attenzione riservatami! Giro la segnalazione per le strade della provincia in pessime condizioni al nuovo presidente e rinnovo i complimenti per la sobrietà esibita! Grandissimo!”. Sarà finita qui tra i due? Chi può dirlo?

I numeri “parlano” chiaro

Tornando al fulcro del nostro articolo, il buon Alessandro Gassman, ha avuto un brusco risveglio, dopo aver visto i dati degli ascolti di qualche sera fa. Per lui non c’è stato meglio da fare, o meglio per il suo film, Se Dio vuole, trasmesso in replica sul canale 9, in quanto ha ottenuto uno share dell’1.5%. C’è da dire che nessun programma o film ha avuto chance quella sera, in quanto la vincitrice della serata per picchi di ascolti è stata mamma Rai con la trasmissione della partita, Italia – Ucraina, guadagnando qualcosa come il 38.7% di ascolti.

A tener testa gli ascolti, sono state principalmente Rai e Mediaset, le quali come sempre cercano di battersi a colpi di share. Ad ogni modo la Rai è stata la vincitrice in assoluto della serata, con buona pace di Alessandro Gassman.