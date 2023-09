Hai mangiato troppo nel weekend? Ecco la dieta per rimetterti in forma

Hai sgarrato eccessivamente durante il week end? Ok, capita. Tuttavia correggi subito il tiro per rimetterti in forma.

Lo sgarro nella vita, si sa, ogni tanto va fatto e pure accettato. E questo riguarda anche il cibo che è il nutrimento essenziale del nostro corpo. Difatti senza di esso non possiamo vivere. Deve fare poi da carburante per le nostre azioni quotidiane e permetterci di stare bene. Ovviamente ognuno di noi è diverso dall’altro e può dunque capitare che un alimento sia il top per una persona ma non per un’altra.

Ed è per questo motivo che una dieta può dimostrarsi fantastica magari per noi ma non per nostra sorella o per la nostra migliore amica. Inoltre anche per noi stessi può risultare non più così efficace con il passare inevitabile del tempo. Ed è per questo motivo che dobbiamo dire no al fai da te e consultare sempre il nostro medico curante e un bravo nutrizionista.

Tuttavia anche gli esperti ci dicono che il segreto per vivere meglio e più a lungo sia, oltre a tenere lontano il più possibile lo stress dalla nostra vita, sia seguire un’alimentazione sana, varia e controllata oltre che ben bilanciata. Inoltre dobbiamo tenerci costantemente ben idratati bevendo 2 litri di acqua al giorno e facendo tanto movimento.

Dopo un week end di sgarri, mettiamoci subito in riga

Difatti una vita eccessivamente sedentaria non è il massimo se vogliamo rimanere in forma. Dunque se abbiamo trascorso dei giorni di relax, soprattutto durante il weekend, mangiando più del solito o comunque ingerendo alimenti super calorici, mettiamoci fin da subito in riga. Il che però non vuol dire non mangiare o metterci eccessivamente a stecchetto. Puntiamo invece sulla dieta mediterranea.

Intanto cominciamo con il darci da fare con delle lunghe passeggiate e possibilmente facendo attività fisica. Sorseggiamo durante la giornata delle tazze di tè verde e tisane drenanti e sgonfianti. A tavola mettiamo più frutta e verdura fresca di stagione e diciamo sì a carne magri e pesce alla griglia. Evitiamo condimenti eccessivi e grassi, così come dolci e cibi troppo zuccherati.

I trucchi per mangiare bene senza ingrassare

Meglio stare poi lontani dalle bibite e dell’ acqua gassata, così come all’alcol. Oltre a ciò ricordiamoci di mangiare con calma e di masticare con lentezza. Per indurci maggiormente a farlo tagliamo il cibo in pezzi piccoli. Evitiamo poi di puntare troppo ai carboidrati, soprattutto a quelli complessi, e non abbiniamoli mai insieme.

Non diciamo di no a un buon piatto di pasta ma facciamo attenzione a non superare gli 80 g a persona e a non accedere con il sugo. No alla scarpetta e sì invece a un piatto di insalata condita con un filo d’olio extravergine d’oliva prima di accingerci a mangiare il primo. In tale maniera ci sentiremo sazi ben prima. E la frutta godiamocela a merenda ma mai dopo un lauto pasto.