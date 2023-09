Rischio di Instagram a pagamento: l’indiscrezione fa tremare il web

Gli utenti social sono preoccupati perché pare che l’app di Instagram sarà a pagamento. Ma è davvero così? Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Instagram è un servizio di rete social statunitense creata da Kevin Systrom e Mike Krieger nel 2010. All’inizio era disponibile solo per sistemi operativi iOS e dopo qualche anno è diventato compatibile anche con quello Android. In poco tempo ha ottenuto la registrazione di 1 milione di utenti, un numero aumentato in modo smisurato e tuttora continua a crescere.

Nel 2012 Mark Zuckerberg nel 2012 ha acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari e già possedeva la gestione di Facebook. Era il 4 febbraio 2004 quando in collaborazione con Andrew McCollum ed Eduardo Saverin hanno ideato quest’app che ha spopolato nel giro di poco tempo.

Il creatore voleva proporre l’app per check-in e prenotazioni, ma poi si è focalizzato su foto e video scattate con il cellulare. Solo nel 2013 è stata aggiunta la possibilità di caricare video dai 3 ai 15 secondi di durata. Si sono attesi tre anni per passare direttamente ai 60 secondi.

Poi con il tempo sono stati aggiunti i commenti ai post, i filtri, le canzoni da inserire nelle storie. Oggi non si può fare a meno di quest’app, eppure qualcuno potrebbe essere costretto a rinunciarci. Ecco cosa sta facendo preoccupare.

La notizia inerente a Instagram fa tremare il web

Il New York Times ha riferito che Meta starebbe valutando l’idea di proporre Instagram a pagamento agli stati europei. Tutto dipenderebbe da leggi sulla privacy entrate in vigore nel 2018. Fino a oggi Meta avrebbe ignorato questo regolamento, dunque è stata costretta a pagare delle sanzioni salate che oscillano tra i 265 milioni e i 17 milioni.

Inoltre da luglio Meta ha imposto il divieto di far incrociare i dati raccolti di Instagram con Facebook e WhatsApp, ma sempre su consenso degli utenti social. Lo stesso dipenderà anche per la questione del pagamento della prima app menzionata? Andiamo subito a leggere la risposta.

Pagamento obbligatorio o facoltativo?

Instagram, come del resto Facebook, sarebbe a pagamento, ma non è detta l’ultima parola. In poche parole la scelta di pagare è facoltativa, dato che si può decidere se utilizzare questo social senza vedere la pubblicità nel Feed. In questo modo non si visualizzano gli annunci e ciò non farebbe guadagnare le aziende che usano Instagram per farsi conoscere.

Le persone che navigano costantemente sui social possono stare tranquilli. Avendo la possibilità di scegliere, possono evitare questa ulteriore spesa curiosando solo tra post e storie di coloro che seguono. A prescindere da tutto una cosa è certa: ormai non si può più fare a meno di queste piattaforme virtuali.