Finalmente il segreto tanto ambito è stato svelato, ecco come ingrandire le labbra. Non è mai stato così semplice e le fanciulle non vedono l’ora di mettere in pratica questo consiglio. È sicuramente una rivoluzione nel make up.

Ascoltate tutti! Ingrandire le labbra non è mai stato così semplice, il segreto è stato svelato e vi lascerà ” a bocca aperta” (passateci la battuta). La cosa bella di questa tecnica è quella che non dovrete ricorrere a dolorosi ritocchini estetici, ma farete tutto nella maniera più naturale possibile.

Il make-up ha molti più trucchetti di quello che si potrebbe pensare, per questo la maggior parte delle donne non escono mai di casa struccate, in quanto un rossetto, una matita e un mascara possono fare veramente la differenza. Ecco come ingrandire le labbra senza impazzire più di tanto.

Ingrandire le labbra con questo trucco non è mai stato così semplice

Prima di svelarvi come ingrandire le labbra, in quanto è un’ossessione di molte signorine, alle quali le loro labbra sottili proprio non piacciono. Volevamo ricordarvi che per effettuare un trucco appropriato alla bocca, dovrete scegliere sempre il giusto rossetto. Generalmente il gloss viene usato per chi ha le labbra già sottili, in quanto sulle labbra “spesse”, farebbe l’effetto “canotto” che alcune proprio non sopportano.

C’è differenza anche tra il rossetto lucido e matte, in quanto queste due varianti non stanno bene a tutte. Dovete fare delle prove, in quanto è stato riscontrato che il rossetto matte è indicato per chi ha le labbra carnose, per ridimensionare questa eccessiva dimensione, mentre il rossetto luminoso sarebbe perfetto per chi ha le labbra sottili, in quanto fa effetto push-up (ma per le labbra).

Matita e rossetto fanno la differenza

Dopo avervi svelato le prime indicazioni su come restituire un effetto voluminoso, adesso vogliamo parlarvi di quel segreto che vi abbiamo accennato in precedenza. Per ingrandire le labbra, vi basterà acquistare l’apposita penna colorata ad azione maxi volume che vi risolverà il problema per sempre. Grazie alla Lip Stain di Palladio, potrete andare a rimpolpare le labbra e ad accentuare i bordi della vostra bocca sottile e il gioco è fatto.

Ricordatevi sempre di applicare sempre la matita per contornare le labbra e applicare poi un gloss o un rossetto lucido per terminare l’effetto, qualora non trovaste il prodotto che vi abbiamo indicato. Siccome ci hanno comunicato che il prodotto di Palladio non è facile da reperire in Italia, in commercio ci sono diversi prodotti similari, come per esempio matite e pennarelli labbra di varie marche.