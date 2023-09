Il ritorno a scuola ti stressa? 4 consigli per le mamme | Ti cambieranno la giornata

A breve i ragazzi torneranno tra i banchi di scuola e il rientro potrebbe essere fonte di stress. Ecco dei consigli utili da prendere in considerazione per evitare ciò

La maggior parte dei ragazzi non nasconde di essere felice per il ritorno a scuola perché così si potranno rivedere amici e i professori tanto amati. I primi a rientrare sono stati gli alunni di Bolzano il 5 settembre. A seguire dovrebbe iniziare l’11 settembre in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta e dopo due giorni in Abruzzo, Basilicata, Campania, Veneto, Marche, Sicilia e Umbria. Per Lazio, Toscana ed Emilia Romagna se ne parola il 15 del mese.

Nonostante siano state rese ufficiali queste date da tempo, molti docenti attendono ancora l’assegnazione della cattedra. Ciò nonostante il Ministero dell’Istruzione Pubblica ha garantito che nelle prossime ore la situazione avrà una svolta significativa.

I genitori degli studenti, invece, sanno per certo da inizio mese cosa li attenderà fino a luglio 2024. Non sarà facile stare dietro ai figli, soprattutto se sia il padre che la madre lavorano una giornata intera. Non a caso c’è chi si rimbocca le maniche e affronta il tutto con la giusta carica e chi si lascia sopraffare dallo sconforto.

D’altronde è da eroi sapere incastrare gli impegni giornalieri alla perfezione, ma non sempre si riesce al 100%. A queste persone sono stati dati dei consigli che potrebbero rivelarsi utili per combattere lo stress causato dalla scuola.

Come affrontare l’anno scolastico con il sorriso?

Prima di tutto bisogna fare squadra con il proprio compagno quando si tratta di occuparsi dei figli. Purtroppo nella nostra società spesso il peso di certi impegni gravano solo sulle spalle della donna per via di una visione ancora patriarcale della famiglia. Non a caso molte sono costrette a sacrificare il proprio lavoro per dedicarsi alla cura della casa e della prole. Eppure le cose potrebbero essere facilitate se con il partner si studia un piano d’azione efficace.

Inoltre si devono responsabilizzare i ragazzi per renderli autonomi nello studio e nelle varie attività giornaliere, ovviamente senza lasciarli completamente soli.

Altre regole da seguire per evitare lo stress

Molto importante è la comunicazione a tavola la sera. I genitori devono dialogare e sapere com’è andata a scuola in modo tale da essere sempre aggiornati. Se la gestione del tutto dovesse rivelarsi complicata, allora occorrerà fare ricorso all’aiuto di una baby sitter.

Un’uscita economica rilevante che costringerebbe i genitori a dire no a delle richieste dei ragazzi, come per esempio praticare uno sport. Tuttavia non sempre negare un qualcosa ha i suoi lati negativi.