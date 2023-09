I tuoi desideri possono diventare realtà: Devi seguire la legge dell’attrazione | Il mistero è stato svelato

Lo sapevi che i tuoi desideri possono veramente diventare realtà? Ti basterà seguire la legge dell’attrazione e il gioco è fatto. Il mistero è stato svelato, la felicità è una cosa possibile adesso.

Il mistero è stato svelato, se giocate bene le vostre carte, la vostra felicità veramente è dietro l’angolo. I vostri desideri possono diventare realtà, dipende tutto dalla legge dell’attrazione. È proprio vero, non dovrete più cercare lo specchio magico di Biancaneve, per sperare che qualcuno vi mostri la via della felicità.

Adesso sarete voi stessi, nel momento in cui seguirete la legge dell’attrazione a realizzare da soli i vostri desideri più reconditi. Basta solo crederci e il resto verrà da sé. Proseguite nella lettura e capirete tutto.

Con la legge dell’attrazione, i vostri desideri diventeranno realtà

Per chi non la conoscesse, la legge dell’attrazione è un nuovo pensiero new-age, nato verso gli anni 2000, dove si sostiene che “siamo quello che pensiamo”. Nel senso che il potere della mente avrebbe la capacità di attirare a sé come una calamita, scenari positivi o negativi.

Se ci concentriamo su eventi negativi, beh capiteranno inevitabilmente, in caso contrario, potremmo rimanere piacevolmente sorpresi, qualora decidessimo di concentrarci su fatti positivi. La legge dell’attrazione non è nuova, in quanto negli ultimi anni ne abbiamo sentito parlare da personaggi quali Lady Gaga, Oprah Winfrey e Steve Jobs, ma in realtà in passato ne avevano parlato nelle loro opere anche Shakespeare, Newton e Beethoven.

Secondo questo filone, il pensiero della mente sarebbe in sintonia con l’equilibrio cosmico, il quale potrebbe far avverare quello che si pensa costantemente. Ovviamente non si tratta di magia, è un discorso molto più ampio, in quanto siamo noi stessi che ci auto boicottiamo molte volte.

Se per esempio siamo convinti di non valere niente, il nostro atteggiamento insicuro porterà chi ci sta a fianco a pensare la stessa cosa e di conseguenza vivremo solo eventi negativi. È tutta una questione di atteggiamento. A tal proposito c’è un bellissimo film che vi consigliamo, qualora voleste approfondire questo tema, si intitola The Secret – La forza di sognare, con Katie Holmes. Guardatelo e capirete molte cose su questo argomento.

Bisogna cambiare punto di vista

Il mistero è stato finalmente svelato, i vostri desideri possono avversarsi, mediante la legge dell’attrazione. Secondo Esther e Jerry Hicks: “Uno degli aspetti essenziali della Legge dell’Attrazione è la comprensione dell’arte del permettere. Se chiedi all’universo di darti ciò che desideri, l’universo provvederà affinché tu lo ottenga: ma ciò accadrà solo se permetti a questo processo di avvenire”.

Bisogna capire però, che c’è differenza tra volere e aver bisogno e l’universo lo sa bene. Dobbiamo cambiare punto di vista e concentrarci su cosa realmente ci farebbe stare meglio e cosa no. Una volta capito questo, dobbiamo pensare positivo e dare la possibilità all’universo di far avverare i nostri sogni.