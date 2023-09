Sigarette elettroniche ‘bannate’ per gli adolescenti: Rischio di mortalità elevato

Sigarette elettroniche, al bando vero e proprio per i giovanissimi. Si parla di rischio mortale molto elevato. E scatta il Caos ovunque.

Il fumo è indubbiamente un vizio molto diffuso in tutte le fasce di età. E con l’arrivo della pandemia e della crisi poi in tanti che prima non avevano mai acceso una sigaretta hanno iniziato a farlo in maniera sempre più numerosa. Nonostante sui pacchetti in vendita ci sia scritto chiaramente che farlo alla lunga procura gravi problemi e può persino portare alla morte, in tantissimi non ci rinunciano.

Anzi, alcuni decidono pure di optare per le sigarette senza filtro che sono ancora più nocive. Fatto sta che, sondaggi alla mano, fumare è diventato sempre più una moda e un vero e proprio status symbol. Possiamo dire che fino a pochi anni fa era visto come un autentico gesto di ribellione. Oggi lo è meno visto che le trasgressioni sono ben altre.

In ogni caso in molti iniziano a fumare da giovanissimi, ancora minorenni, per uno spirito di emulazione. Magari alcuni vedono i fratelli o gli amici più grandi farlo e per farsi notare da loro iniziano a prendere la sigaretta tra le mani. Altri ancora la trovano facilmente in casa perché hanno i genitori tabagisti. Tuttavia ora va forte non quella classica ma quella elettronica che è ancora più pericolosa.

Sigarette elettroniche “bannate” per gli adolescenti

Difatti se inizialmente si pensava che fosse ben più salutare ora molti studi direbbero l’esatto contrario. Se dunque molti avevano iniziato pian piano ad accantonare quelle in vecchio stile, per così dire, per optare per quelle per l’appunto elettroniche, ora sanno di non avere scoperto l’acqua calda.

Inoltre la cosa più preoccupante è che sono gli adolescenti a farne largo uso. Molti amano fumarle anche per via degli aromi che emanano, visto che in effetti ne sono disponibili tantissimi. E poi ogni giorno sorgono negozi che vedono le ricariche oltre che le sigarette elettroniche, pure quelle usa e getta. Ora però sono per loro “bannate”.

Altissimo il rischio di mortalità

A farlo è stato il Governo in Francia e ora molti genitori si augurano che anche in altri Paesi, Italia compresa, si adotti tale misura per il bene dei giovanissimi. Del resto questa fascia di persone con l’utilizzo di questa sigarette, così come per la verità di quelle più tradizionali, è esposta a problematiche legate alle via respiratorie che non sono affatto da sottovalutare. Altissimo è il rischio di mortalità.

Inoltre il fumo è la causa numero uno del cancro, come gli esperti di ricordano, nonché dell‘invecchiamento precoce della pelle e non stiamo parlando solo di quella del viso. Tra l’altro può anche causare l’ingiallimento dei denti nonché nei casi più gravi anche la perdita di essi. Non c’è da scherzare ed è bene correre subito dai ripari. Anche nel caso di una sigaretta elettronica che crea molta dipendenza.