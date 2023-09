Il sogno di cambiare look non è lontano: Spopola una nuova moda | Non puoi assolutamente perderla

Per l’autunno 2023 ci sono tante novità nell’ambito delle bellezza. Ecco quali sono i look che potresti valutare prima di recarti in un salone di bellezza

Fin dai tempi antichi le donne hanno sempre curato la propria chioma perché racconta molto sulla propria persona. Già nell’Antico Egitto le quelle di alto rango sociale potevano usare dei profumi e degli oli per renderli morbidi e lucenti. Per le tinture si usavano frutti di bosco e semi di piante.

Poi nel Medioevo si preferivano capelli lunghi e di tonalità chiara per privilegiare la purezza e la moralità. Quelle forti, come il rosso, secondo le credenze popolari erano sinonimo di presenze demoniache. Non a caso molte donne venivano perseguitate perché ritenute delle streghe. Nel Rinascimento la chioma era abbellita da ornamenti floreali, ma solo nel corso degli anni successivi poi si è potuto assistere a un’evoluzione basata soprattutto sulla sua cura.

Nel 900 i capelli affermano la propria identità. Per accontentare qualsiasi tipo di richiesta, i parrucchieri non smettono di aggiornarsi. Quest’autunno, per esempio, sanno bene a cosa andranno incontro con le clienti esigenti. Ecco le loro fonti di ispirazione.

Spopolano nuovi look per il prossimo autunno

Dakota Johnson nel suo nuovo film ha scelto un bob biondo mentre Megan Fox ha puntato su un taglio corto, ovvero il caschetto red velvet. La prima è diventata celebre grazie al ruolo di protagonista dei film tratti dalla trilogia E.L. James e adesso nelle sale cinematografiche con Daddio.

L’altra si è affidata al suo parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos, e il risultato è stato pazzesco: colore tra il fragola e il ciliegia, texure del morbido tessuto con un tocco decisamente rock. Ma quali sono i look prediletti dalle altre star? Andiamo a scoprire quali saranno quelli che diventeranno una tendenza da cui trarre ispirazione.

Le nuove acconciature delle star

La modella Taylor Hill ha condiviso un video sui social per mostrare il nuovo look realizzato dall’hair stylist Takuya Yamaguchi. Taglio corto sbarazzino, scende morbido ai lati l’originalità è determinata da una leggera frangetta. Nicole Kidman presto la rivedremo in Expats, una serie Amazon Prime Video, con un caschetto corto e mosso.

Emma Corrin ha optato su un buzz cut icy ed Emily Ratajkowski con un tono rame luminoso con sfumature cioccolato. Florence Pugh ha un taglio corto nel colore del fuoco, con sfumature che vanno dall’oro all’arancio. Infine Nina Dobrev ha sfoggiato una frangetta e Angelina Jolie dal color cioccolato è passata alla versione blonde con radici scure.