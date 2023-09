Addio Chirurgia estetica: il metodo per nascondere le rughe esiste | Parla l’esperta

Basta metodi dolorosi, dite addio alla chirurgia estetica, in quanto stiamo per svelarvi un metodo alternativo per nascondere le rughe. Parla l’esperta e quello che vi dirà, vi migliorerà sicuramente la giornata.

Dite addio alla chirurgia estetica, per nascondere le rughe esiste un metodo alternativo. A parlare è l’esperta, la quale illustrerà un metodo altrettanto efficace ma sicuramente meno doloroso e invasivo. Potrete così salutare quelle fastidiose rughette di espressione.

Si sa, le rughe sono un’ossessione, non solo per le donne, ma anche per gli uomini. Tutti cercano un modo di cancellarle per sempre dal volto in maniera definitiva o comunque ritardarne la comparsa il più a lungo possibile. Per questo quando si possono imparare nuovi trucchetti per debellarle, sono tutti con “le antenne alzate”.

Basta chirurgia estetica, addio rughe

Le rughe, sono piccole pieghe e solchi che si formano sul nostro viso, a prova del fatto che il tempo sta passando e la nostra pelle ha iniziato il lento processo di invecchiamento, che tanto spaventa. Questo fenomeno è dato dalla progressiva perdita di struttura dell’elasticità della pelle, motivo per cui molti, quando ricorrono alla chirurgia estetica, danno una bella “tirata” al proprio viso.

Generalmente esistono 4 tipi di rughe:

Rughe d’espressione : questa tipologia inizia a crearsi già in giovane età, in quanto le continue espressioni che assumiamo, a lungo andare è come se lasciassero un segno indelebile sul nostro volto. Pensate per esempio ai sorrisi e alle espressioni cruciate che assumiamo quando siamo arrabbiati;

: questa tipologia inizia a crearsi già in giovane età, in quanto le continue espressioni che assumiamo, a lungo andare è come se lasciassero un segno indelebile sul nostro volto. Pensate per esempio ai sorrisi e alle espressioni cruciate che assumiamo quando siamo arrabbiati; Rughe da sonno : queste si formano come conseguenza della posizione che assumiamo con maggiore frequenza mentre dormiamo. Quando siamo giovani, queste rughette spariscono al mattino appena ci alziamo dal letto, ma a lungo andare rimarranno indelebili sul nostro volto;

: queste si formano come conseguenza della posizione che assumiamo con maggiore frequenza mentre dormiamo. Quando siamo giovani, queste rughette spariscono al mattino appena ci alziamo dal letto, ma a lungo andare rimarranno indelebili sul nostro volto; Rughe “da sole” : queste compaiono quando esponiamo il nostro viso continuamente ai raggi UV del sole senza l’apposita crema solare di protezione;

: queste compaiono quando esponiamo il nostro viso continuamente ai raggi UV del sole senza l’apposita crema solare di protezione; Rughe gravitazionali: queste arrivano a tutti, in quanto sono le rughe che vengono per via della forza di gravità che agisce sulla nostra pelle.

Il segreto è uno solo

Addio chirurgia estetica e metodi dolorosi, per nascondere le rughe vi basterà seguire il consiglio di una grande esperta del make-up. Stiamo parlando della guru per eccellenza della beauty routine, la mamma del nude look, Bobbi Brown, la quale ha aperto un mondo a tanti, dopo le sue parole.

Secondo la make-up artist, Bobbi brown: “L’unico modo per hackerare il sistema è con la giusta crema idratante che creerà quasi un cuscinetto sulla tua pelle in modo che il trucco a lunga durata non entri nelle rughette…Personalmente uso la crema idratante oil-free nei mesi estivi o nei mesi più caldi, perché con l’umidità è un ottima via di mezzo dall’uso di una crema idratante pesante che è a base oleosa», spiega Brown. «Se è oil-free ti darà tutta l’idratazione senza l’olio…”.

Il trucco è questo quindi, una buona crema idratante senza olio, la quale restituirà un aspetto liscio e omogeneo al vostro incarnato, rendendo così più facile l’applicazione di fondotinta e correttore.