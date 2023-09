Zoo Marine celebra 20 anni: l’Evento regala tantissime sorprese

Zoo Marine, parco di divertimenti e acquatico di Roma, festeggia dei 20 anni decisamente molto speciali. In arrivo è il mega evento. Previste tantissime e incredibili sorprese.

20 anni sono anni importanti. E chi non li rimpiange? Si è giovani sì e tanta voglia di mordere la vita e di divertirsi. E dunque bisogna festeggiare come si deve e, come si suol dire, ” con il vento in poppa”. E il parco di divertimenti e acquatico Zoo Marine lo sa bene. Ed è per questo motivo che ha indetto eventi spettacolari per sabato 16 settembre 2023.

Tuttavia anche il giorno seguente, ovvero domenica 17 settembre 2023, la festa continuerà e pure alla grande. Insomma, ci attende un super week end da trascorrere in armonia con i nostri amici e i nostri bambini. Nella giornata di sabato sarà possibile vivere a pieni polmoni la vita di una vera ciurma.

Difatti per festeggiare i 20 anni dall’uscita al Cinema dell’incredibile saga “Pirati dei Caraibi: La Maledizione della Prima Luna“, il cui primissimo capitolo venne alla luce in America il 9 luglio del 2003 mentre in Italia il 5 settembre dello stesso anno. Dunque quale miglior modo di festeggiarlo con un giorno denominato espressamente ” Pirati e Corsari Day”?

Zoo Marine festeggia i 20 anni tanto speciali

Tanto più che queste figure sono da sempre ricche di fascino e fanno letteralmente impazzire i bimbi che a Carnevale chiedono ancora di travestirsi con abiti che li avvicinino a loro. A rendere il tutto più magico tra giochi in acqua e non solo sarà la presenza di uno special guest. Stiamo parlando di niente meno che di Massimiliano Rodi.

Costui è il bravissimo performer che si calerà perfettamente nei panni del mitico Capitano Jack Sparrow che sul Grande Schermo ha visto il volto di uno strepitoso Johnny Depp. Non mancheranno poi acrobati e altri professionisti, nonché tante comparse, che insceneranno battaglie navali e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoomarine Roma (@zoomarineroma)

Un week end spettacolare

Le piscine saranno aperte e sarà attiva anche una spassosa escape room. Presente anche il servizio del trucca bimbi, così come la ghiotta e super emozionante possibilità di dare vita a un tour per conoscere molti animali da vicino. E domenica che cosa possiamo aspettarci? Un mega festa con l’arrivo di alcuni protagonisti della serie di enorme successo targata Rai Mare Fuori.

Con loro prenderà vita un incredibile talk dal vivo. Insomma, questo week end per chi abita a Roma o dintorni o vuole passare dei momenti assai divertenti e speciali, basta fare un salto a Zoo Marine che si trova esattamente a Torvaianica in provincia di Pomezia. Vista la portata dei due eventi è opportuno prenotare per se e i propri cari dal sito ufficiale del parco: www.zoomarine.it