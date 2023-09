Allarme shampoo e bagnoschiuma: possono contenere sostanze tossiche | Corri al riparo “

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato dei prodotti non a norma di legge. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Oggigiorno non bisogna mai abbassare la guardia perché c’è gente disonesta che pur di guadagnare metterebbe a rischio la vista del prossimo. E’ ampia la lista di prodotti pericolosi sottratti ad aziende e negozi perché non si rispettano determinate norme volte a tutelare la salute di tutti i cittadini.

Certo anche il consumatore deve fare una spesa intelligente e ponderata. Il modo più semplice è quello di leggere bene le etichette prima di aggiungere qualcosa nel carrello. Nonostante tutto c’è sempre qualcuno distratto e questo potrebbe risultare in alcuni casi fatale.

Proprio per questo si cerca di rimediare con continui controlli su prodotti messi nel mercato. Di recente sono stati sequestrati quelli contenenti il Lilial (Buuthylfenil Methylpropional o BMHCA sulle etichette). Si tratta di un qualcosa di tossico ed è stata trovata nel bagno doccia Neutro Roberts Cremoso con latte idratante e burro di Karité.

Il ritiro è dovuto dal fatto che il Lilial può compromettere il sistema riproduttivo e può mettere in pericolo la salute del feto in caso di gravidanza. Se non compare nell’etichetta non c’è problema. In queste ore è stato tolto dalla circolazione un enorme carico proveniente da un posto scovato dalla guardia di finanza.

Sequestrati oltre 7.300 prodotti altamente pericolosi per la salute

Da marzo 2022 è stato vietato negli stati dell’Unione Europea l’utilizzo del lilial. Nonostante il divieto è ancora presente in alcuni cosmetici destinati all’igiene personale. Stavolta ci ha pensato la Guardia di Finanza di Padova a sequestrare ben 7.300 prodotti che contengono questa sostanza pericolosa.

In seguito ad accurate indagini è emerso che essi provengono dal Centro Ingrosso di Cina di Padova. Un’azione illecita che sicuramente sarà perseguibile da un punto di vista legale. Sono stati trovati shampoo, deodoranti, profumi e bagnoschiuma. Si possono menzionare Borotalco Active Roll-on deodorant, Dove original crema idratante, Neutromed miele elixir, Lycia depilazion e tanti altri ancora.

Scattata denuncia a Monza Brianza

Prima del divieto ufficiale i prodotti restanti erano destinati al consumo, ma le cose poi sono cambiate e i negozianti si sono regolati di conseguenza. Purtroppo non tutti hanno agito secondo il buonsenso, come il proprietario di un deposito nella provincia di Monza Brianza.

Ragion per cui anche in questo caso è scattata la denuncia. Ciò che conta è tutelare le persone, affinché non vadano incontro a problemi gravi per colpa di terzi. Anche se vengono tolti dalla circolazione, non è detto che qualcuno possa sfuggire al controllo. Quindi occhi aperti!