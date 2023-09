Whatsapp, ennesima rivoluzione per gli utenti: Cambia la condivisione di foto e video

WhatsApp non smette mai e poi mai di stupirci. L’App di messaggistica istantanea più famosa al mondo sta per rinnovarsi un’altra volta. Che cosa dobbiamo aspettarci?

Da quando è ha fatto al sua comparsa sui nostri cellulari WhatsApp ha costituito un vero e proprio spartiacque per quel che riguarda il mondo della messaggistica. Prima infatti esistevano praticamente solo gli sms, che però erano legati strettamente al credito del nostro telefono. Ergo l’imperativo era sempre quello di usarli con parsimonia.

Il che non era sempre possibile, dal momento che sovente tantissime persone, non solo dalla fine degli Anni 2000 ma ancora da molto tempo prima, usavano sovente il telefonino per fini lavorativi. Anzi, ossederne uno tra gli Anni ’80 e ’90 era quasi uno status symbol dal momento che dava l’idea di essere una persona importante e che doveva sempre rendersi reperibile.

Tutto questo oggi si è tradotto in una sola e semplicissima App di messaggistica istantanea, ovvero WhatsApp. Per farlo funzionare basta solo una connessione Wi-Fi e lo scambio di messaggi è totalmente gratuito. Col tempo si sono aggiunte poi anche l’utilizzo di note vocali, capaci di sostituire in toto, o quasi, le telefonata.

WhatsApp sempre più verso il futuro

Adesso inoltre è diventata pratica diffusissima mandarsi anche delle fotografie, spesso anche realizzate in tempo reale e non in differita anche se si tratta di una comunicazione a scopo lavorativo in cui uno dei due interlocutori non può essere presente. La qualità di esse infatti va via via sempre più crescendo.

Sta anche prendendo sempre più piede la possibilità di condividere anche video brevi, pure per un semplice saluto. Essi sono capaci a loro volta di sostituire le cosiddette videochiamate, che si sono rivelate ottime anche in caso di riunioni o conferenze dove non tutti sono nella condizione di presenziare in carne e ossa. E ora un’importante novità sta solleticando l’attenzione dei più.

L’evoluzione costante della condivisione di foto e video HD

A breve, al fine di potenziare questa assai ghiotta possibilità, sarà presente un comando, reperibile tramite il classico “ingranaggio delle impostazioni” . Qui sarà consentito regolare la qualità della foto o del video che si intende inviare tra qualità standard e qualità HD. E ciò rappresenterà di certo una vera e propria manna dal cielo soprattutto chi utilizza le foto e video a scopi lavorativi.

Tutto ciò andrà anche ad aggiungersi alle numerose e accattivanti impostazioni per quel che concerne la chat di Facebook. In molti tuttavia ora si domandano se anche WhatsApp nel tempo, dal momento che l’informazione è in continua e perpetua evoluzione, assumerà anch’esso una connotazione più da Social, senza tuttavia intaccare la funzione principale di App di messaggistica istantanea.