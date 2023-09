“Sei una vergogna”: Uomini e Donne, ‘terribile scontro’ tra due protagonisti | E’ finita

Uomini e Donne, volano stracci in studio. ” Sei una vergogna”, dice lui. E scoppia il Caos.

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana, è appena iniziato ma non ha già mancato di scene degne di nota. Se nel corso della prima puntata è parso che Tina Cipollari, storica opinionista del programma, si stesse trattenendo, poi in seguito le diatribe non sono mancate.

Diciamo pure che se si pensava che quest’anno potessimo trovarci innanzi a una dimensione ben più pacata ci sbagliavamo. Le discussioni oramai sono tornare all’ordine del giorno e tra new entry e volti storici non mancano gli scambi di pensiero anche alquanto vivaci. Ovviamente se poi interessa la stessa persona per una frequentazione i fulmini e le saette arrivano copiosi/e.

Per ora il Trono Classico è soltanto agli inizi e quindi lì si intravede una certa calma piatta. Lo stesso però non si può dire di quello Over. Del resto da quando, ormai moltissimi anni fa, ha messo piede in studio ha iniziato ben presto a calamitare tantissima attenzione dei telespettatori su di se. E svariati cavalieri così come molte dame sono diventati/e dei veri personaggi.

Uomini e Donne, terribile scontro tra i protagonisti

Sono seguitissimi sui Social, dove solitamente sono molto attivi, e anche se escono per vari motivi dal programma, rimangono comunque nel cuore dei loro fan. Ora c’è stato il gran ritorno di Barbara De Santi ma non quello di Ida Platano che è sempre più innamorata del suo Alessandro Vicinanza. Presentissime sono invece Gemma Galgani e Roberta Di Padua.

Quest’ultima tra l’altro ha già iniziato le sue prime frequentazioni mentre la prima si è fatta notare, oltre che per la sua ragguardevole eleganza, per un litigio molto atteso con un’altra dama che su Instagram in particolare ama parlare di se e del suo amore per gli animali. Tuttavia avrebbe anche pubblicato alcuni scatti che avrebbero fatto storcere il naso all’opinionista. E sono volati stracci tra loro.

“Sei una vergogna”, Gianni Sperti all’attacco di Aurora Tropea

“Sei una vergogna”, sentenzia Gianni Sperti nei confronti di Aurora Tropea. Tra i due non è mai scorso buon sangue ma stavolta hanno messo ben chiaro che non hanno alcuna intenzione di abbassare l’ascia di guerra. L’opinionista si è particolarmente irritato dopo che la dam lo ha rimbrottato per i suoi modi, a sua detta, troppo bruschi nei suoi confronti, invitandolo a essere più dolce.

Lui a quel punto si è infuriato sostenendo che è meglio che lei pensi a ciò che fa e che posta sui Social, come certe foto che lui ha trovato decisamente fuori luogo. E ciò l’ha rimarcato sostenendo che da lei che critica tanto le altre donne e poi rende pubblici scatti che a sua detta non farebbero pensare molto bene gli uomini.