Alessandra Mastronardi, look da urlo: quanto costa il suo abito dark | Da non credere

Alessandra Mastronardi si è presentata con un look da urlo, ecco quanto costa il suo abito dark. È da non crederci, in molti però gliel’hanno invidiato, anche se in pochi riusciranno a permetterselo.

È un look da urlo quello scelto da Alessandra Mastronardi, un abito così bello non si era mai visto. Ha scelto un abito dark per l’occasione, ma sapete quanto costa? Il prezzo è da non credere, non tutti potranno permetterselo, ma per chi riuscirà ad acquistarlo, ne varrà veramente la pena.

Tutto quello che ha indossato Alessandra trasudava finezza “da tutte le parti”, un look veramente azzeccatissimo, trendy e di tendenza, che solo chi ha buon gusto come l’attrice poteva mettere assieme. Se siete curiosi di vedere l’outfit scelto da Eva dei Cesaroni, proseguite nella lettura e resterete incantati.

Il look da urlo di Alessandra Mastronardi

Da un paio di mesi, tra l’altro, Alessandra Mastronardi è riuscita finalmente a convolare a nozze con uno dei suoi primi amori, Gianpaolo Sannino, il quale di stare sotto i riflettori proprio non ne vuole sapere, sarà per questo che il colpo di fulmine tra i due è stato immediato. “Gli opposti si attraggono” diceva un vecchio proverbio e nel loro caso è una conferma.

La Mastronardi ha rilasciato qualche aneddoto sul suo bel neo sposo e in realtà è sconcertante. Chi è quell’uomo sano di testa che lascia una come Alessandra? Eppure il suo lui ha fatto proprio così, si sono rincorsi per una vita, ma alla fine ce l’hanno fatta: “…un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: “Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare”. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato, ho cercato in tutti i modi di rimettermi con lui ma è stato irremovibile. Ci siamo rincorsi per una vita…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

Outfit perfetto

Nonostante il matrimonio, l’attrice non ha mai messo da parte il suo lavoro e gli impegni pubblici. Per questo Alessandra Mastronardi è volata a New York per la Fashion Week e si è mostrata con uno degli abiti di punta di Michael Kors. La scelta del look e degli accessori abbinati hanno ammaliato tutti, in quanto era perfetta. Per l’occasione ha indossato un look da urlo, composto da un vestito nero a tubino sfrangiato nella parte bassa, una clutch bag, sandali neri e una vistosa collana che risaltava la generosa scollatura. Anche la collana era firmata Kors, ma gli esperti del settore l’avranno riconosciuta immediatamente, in quanto, quel ciondolo oversize non passa di certo inosservato.

Ma voi lo sapete quanto costa l’abito dark indossato da Alessandra Mastronardi per la settimana della moda? Non crederete ai vostri occhi! Quell’abito, disponibile sul sito online dello stilista, potrebbe essere vostro alla “modica” cifra di 1500 euro. Per tutti coloro che avranno la fortuna di poterselo permettere, faranno un vero affare, in quanto è un capo veramente molto bello. Alessandra Mastronardi: voto 10, anche questa volta!