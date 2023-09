Fedez, dopo le polemiche arriva la pesante accusa: “Sei un falso” | Il motivo è incredibile

Fedez, dopo le polemiche arrivano anche le pesanti accuse, gli danno del falso e lui ci rimane malissimo. Il motivo che ha fatto scoppiare tutta questa diatriba è incredibile, rimarrete senza parole anche voi.

Non è un periodo facile per Fedez in questo momento, adesso dopo le polemiche arrivano anche le pesanti accuse. Gli danno del falso e lui rimane senza parole, il motivo di tutto questo scandalo è incredibile, preparatevi a restare basiti, in quanto non si sa come andrà a finire.

Basta poco a volte per far scoppiare un caos senza precedenti, una parola mal detta ed è finita, non si torna indietro. Come sempre, se a dirla poi è stato un personaggio pubblico, lo scandalo sarà sicuramente maggiore e Fedez questo lo sa benissimo. Ecco che cos’è successo.

Accuse pesanti per Fedez dopo le polemiche

Come dicevamo, non è assolutamente un periodo positivo per Fedez, il quale sta subendo un processo mediatico dopo l’altro. Dopo l’uscita dello Speciale Sanremo nella sua serie tv, marcata Prime Video, The Ferragnez, tutti i nodi sono finalmente venuti al pettine, per quanto riguarda il caos dopo il bacio con Rosa Chemical. Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno passato veramente un periodo deleterio, dove lei si è sentita tradita dal comportamento del marito e lui che ha chiesto scusa perché in quel periodo non era lucido.

Oltre a questo, è appena iniziata la sua avventura di giudice in questa nuova edizione di X-Factor e già iniziano le prime polemiche. Se l’anno scorso aveva dato il meglio di sé, quest’anno, visti tutti gli attacchi ricevuti, leggendo la pagella pubblicata sul Corriere della Sera, al rapper è stato dato un bel 4. Infatti, è apparso di capire che il cantante, avrebbe voluto essere ovunque tranne che li, arrivando addirittura a scarabocchiare sulla cartellina, anziché seguire i concorrenti in gara. Speriamo quindi che Fedez possa rimettere apposto i tasselli della sua vita e tornare di nuovo quello di prima, al più presto.

E’ iniziato tutto con una canzone

Oltre a tutte queste polemiche di cui vi abbiamo parlato, se né aggiunta un’altra per Fedez, il quale ha ricevuto una pesante accusa da alcuni politici, che non avrebbero gradito per niente la sua canzone, Disco Paradise, cantata insieme a J-Ax e Annalisa. La strofa incriminata che avrebbe generato tutto, è questa: “Come tutti gli italiani all’estero, L’anno prossimo non voterò”.

Carlo Fidanza e Roberto Meina di Fratelli d’Italia hanno così attaccato il rapper con un post social: “Non sappiamo se Fedez abbia davvero deciso di non votare alle elezioni europee dell’anno prossimo. Che ci frega, direte voi, un voto in meno per gli altri. Ma in fondo non è questo ciò che importa ora. Quello che ci interessa chiarire con questo video è che questa frase della canzone è semplicemente falsa…È falsa in primo luogo perché non è vero che gli italiani all’estero non votano…Con buona pace di Fedez e dei successi musicali dell’estate che, per carità, saranno anche dei piacevoli tormentoni, ma non sempre ci azzeccano”. Un utente avrebbe così quotato il post social, attaccando il cantante: “sei un falso”, gli avrebbe detto. Diciamo che il motivo per il quale è successo tutto questo è da non crederci, è iniziato tutto per una…canzone. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?