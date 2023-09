Terremoto Rai, un ospite fa marcia indietro: l’indiscrezione non lascia dubbi

La notizia sta circolando da ore sui social, ormai non c’è più niente da fare. Ecco cosa sta succedendo negli studi televisivi della Rai

Da qualche settimana sono tornati in onda tanti programmi televisivi, pronti a entusiasmare il pubblico di nuovo proponendo tante novità. Altri, invece, hanno ufficializzato l’addio e tra questi si può menzionare Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Memo Remigi è intervenuto dicendo che ciò sarebbe dipeso dagli stessi ospiti invitati per rilasciare delle interviste. Di conseguenza la ripetitività sarebbe stata la responsabile di queste decisione. Tuttavia la conduttrice ha dichiarato che ci sono altri progetti per lei pronti per essere realizzati.

Nelle ultime ore è al centro dell’attenzione un altro programma molto amato dagli italiani per un piccolo incidente di percorso, quindi è stato inevitabile il suo slittamento.

In quale studio televisivo questa situazione è stata vissuta e come è stata risolta da chi ne fa parte? Andiamo a scoprire tutti i dettagli. La risposta lascerà tutti a bocca aperta.

Un ospite declina l’invito in uno studio televisivo

Il programma televisivo in questione non è altro che Belve con al timone della conduzione Francesca Fagnani. Secondo i telespettatori ha una professionalità tale da portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto. Per questo motivo gli alti vertici puntano ben volentieri su di lei. Eppure qualche volta capitano degli imprevisti che non dipendono da chi è parte integrante del team.

Secondo quanto riportato nel portale tv DavideMaggio.it un ospite avrebbe deciso di fare un passo indietro declinando così l’invito della conduttrice nel rilasciare un’intervista. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alla faccenda.

Francesca Fagnani posticiperà l’appuntamento con il pubblico

Chi è la persona che ha preso questa decisione? Si tratta di Elly Schlein, il Leader del partito principale della Sinistra italiana. A dare lo stesso annuncio ci ha pensato il portale televisivo TvBlog.it: “Pare che Elly Schlein abbia deciso di non accettare l’invito…Avrebbe fatto un passo indietro”. Inoltre è stato aggiunto che ciò non ha fatto altro che mettere in difficoltà la conduttrice perché ora dovrà pensare in tempi ridottissimi qualcun altro da intervistare.

Ma cosa avrebbe spinto il politico a prendere questa decisione? Sempre secondo il portale televisivo probabilmente qualche collega avrà consigliato di evitare una simile esposizione davanti alle telecamere. Mondi totalmente diversi la tv e la politica. inoltre c’è da dire che la Fagnani è solita fare domande anche sulla vita privata, quindi a maggior ragione forse si è preferito non mantenere la parola data. Per fortuna il Belve ha i suoi assi nella manica: gli ospiti Emanuele Filiberto e Raoul Bova.