Chiara Ferragni, quanto guadagna in un mese l’influencer? Le cifre potrebbero sfamare mezzo mondo

In molti la criticano, ma in realtà lei ci ha saputo fare, è la prima influencer italiana che ha dato il via a questa professione e un motivo ci sarà. È partita dal niente e adesso è un’imprenditrice che vanta dei guadagni esorbitanti. Possiamo tranquillamente incoronarla a tutti gli effetti come la nipote di Zio Paperone.

Quanto guadagna al mese Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni, non guadagna “soltanto” dai suoi canali social e dai suoi consigli di make up, stylist e così via, ma anche dalle sue produzioni cinematografiche. The Ferragnez, lo show trasmesso su Prime Video, che racconta la vita familiare sua e di Fedez, porta ulteriori guadagni alla coppia, i quali mettendo a nudo la propria anima, appassionano ancora di più i loro fan.

Tra l’altro, per chi se lo fosse perso, è uscito lo speciale dei Ferragnez per quanto riguarda il capitolo Sanremo, con relativo bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Questa speciale puntata, chiarirà finalmente le cose di quella serata e di tutto quello che è successo dopo tra i due coniugi. Come ha dichiarato la stessa Chiara in merito: “È uscita la puntata The Ferragnez: Sanremo Special e rivederla è sempre un mix di emozioni. Prima, durante e dopo il Festival si sono scritte e ho letto tante cose su di me e su di noi, ma quello che troverete in questa puntata è la nostra vera storia…”.

I reali guadagni

Siccome non vogliamo farvi troppo del male, vogliamo illustrarvi il guadagno di un giorno di Chiara Ferragni, per quanto riguarda “soltanto”, la sua attività sui social. Tutto il resto non è contemplato, quindi potreste rimanerci doppiamente male. Ad ogni modo, l’influencer è stata molto intelligente e quindi brindiamo a lei, per l’abilità imprenditoriale che le ha permesso di raggiungere questi numeri.

Capirete bene che non è facile come sembra, come molti sostengono sul lavoro che la Ferragni porta avanti ormai da anni. Se fosse così, come mai non guadagniamo tutti queste cifre? Facendo un rapido conto dai dati che abbiamo trovato, Chiara Ferragni, in un solo giorno sui social, guadagna qualcosa come 28.800 euro. Se la matematica non è un’opinione, vi basterà poco per capire quanto guadagna in un mese, una cifra con la quale i Ferragnez, potrebbero veramente sfamare un paese del terzo mondo.