Cecilia Rodriguez, tutta la verità sulle nozze: Spunta un dettaglio clamoroso | Pubblico in subbuglio

Spunta un dettaglio clamoroso su Cecilia Rodriguez, svelata la verità sulle nozze, il pubblico è in subbuglio, nessuno riusciva a crederci. Questo dettaglio cambia tutto, la storia ha veramente preso un’altra piega.

Cecilia Rodriguez e la verità sulle nozze che non ti aspetti. Spunta un dettaglio clamoroso e il pubblico è in subbuglio, veramente uno scenario del genere li ha lasciati tutti senza parole. Fanno fatica a crederci, non si capacitano di come siano potuti giungere a questo livello.

La sorellina di Belen, ha tanti pensieri per la testa in questo periodo. Non solo tutto quello che concerne il suo matrimonio, ma anche la situazione difficile che sta vivendo sua sorella va ad accumularsi tra le mille preoccupazioni della famiglia. Ci mancava anche questo retroscena, di cui vi parleremo a breve, a complicare ancora di più le cose.

La verità sulle nozze di Cecilia Rodriguez

Galeotto fu il Grande Fratello per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il quanto è stato il reality che li ha fatti innamorare. Era il 2017 e i due da allora non si sono (più o meno) più lasciati. Ad oggi, sono ancora in fervore con i preparativi delle loro nozze, dopo la proposta di matrimonio di Moser, avvenuta qualche tempo fa. Se in molti vorrebbero sapere quando i due ufficialmente convoleranno a nozze, visto che stanno posticipando il fatidico giorno ormai da parecchio, altri follower, hanno notato un altro scenario.

Tra i recenti pettegolezzi, sembrerebbe che tra Belen e Cecilia Rodriguez non correrebbe più buon sangue, soprattutto perché le due non interagirebbero più sui social. Eppure sono sempre state molto legate, per questo i fan temono che qualcosa si sai rotto tra di loro. C’entrerà forse Stefano De Martino e quella vacanza insieme passata in Sardegna? C’è chi sostiene che Belen non abbia gradito questo tradimento da parte di sua sorella e di suo cognato, altri pensano che Lorenzoni alla festa di compleanno di Moser, in realtà non era tra gli invitati e che questo ha fatto allontanare le due sorelle. In attesa di una qualunque smentita o conferma da parte delle sorelle Rodriguez, non possiamo che sperare che in realtà le due si sentano semplicemente di persona e non sui social. Voi che dite?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Messaggio subliminale in quella sfilata?

Come dicevamo, i fan fremono dalla voglia di sapere quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser attraverseranno la navata, per giurarsi amore eterno davanti all’altare. Per il momento, quegli anelli sono ancora chiusi nella scatolina della gioielleria, in quanto, i due non hanno fatto sapere assolutamente niente in merito. Un dettaglio clamoroso però potrebbe aver acceso un barlume di speranza nel cuore dei fan, per quanto riguarda il matrimonio di Cecilia e Ignazio.

La sorella di Belen infatti, ha da poco sfilato per l’Atelier Emé, mostrandosi con due degli abiti di punta del brand. Tra l’altro, un altro abito molto bello del famoso marchio, è stato indossato dalla sorella di Chiara Ferragni, Francesca nel giorno del suo matrimonio con Riccardo.

Cecilia comunque, ha lasciato tutti estasiati per la grazia con la quale ha sfilato, con quei due abiti bianchi meravigliosi, ricevendo un sacco di applausi dai vipponi e non. Sarà forse questo un chiaro messaggio subliminale, che preannuncia la scelta dell’Atelier Emè, per il suo abito di nozze? Qualcosa si sta smuovendo veramente?