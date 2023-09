Serena Bortone, dopo l’addio spunta l’annuncio: “…disorientata” | Tutta la verità

Serena Bortone ha deciso di spiegare come stanno le cose in merito a quanto accaduto nelle ultime ore dopo l’addio. Ecco le sue parole

Serena Bortone è una delle conduttrici di punta della Rai. Vanta di una professionalità tale che gli alti vertici puntano ben volentieri su di lei. Da tempo infatti è stata al timone della conduzione del programma televisivo Oggi è un altro giorno.

Il programma è andato in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020 fino al 30 giugno 2023. Era trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14:05 alle 16:05 negli studi di Roma. Gli autori hanno voluto lanciarlo a seguito dell’avvento della pandemia.

Purtroppo i fan hanno accolto la triste notizia inerente alla chiusura improvvisa annunciata dalla rete in questione. Un duro colpo per chi seguiva ogni singola diretta nell’arco della giornata.

Non è stata solo la Bortone a intervenire su quanto accaduto, ma anche dei membri fissi del cast. L’ultima stagione di Oggi è un altro giorno è stata un grande successo, in quanto parlano chiaro i risultati in termini di ascolto. Allora perché c’è stato un simile esito? Ecco la risposta.

Serena Bortone svela i retroscena della chiusura del programma

Gli ospiti si sono sempre sentiti a proprio agio grazie a lei che non li ha mai messo in secondo piano. Ma perché la Rai come un fulmine a ciel sereno ha preso questa inaspettata decisione? A dare una risposta ci ha pensato Memo Remigi.

A parer suo il programma avrebbe perso di vitalità perché invitando gli stessi ospiti non ha fatto altro che far subentrare la ripetitività. Per questo motivo si è deciso di dare spazio a qualcosa di nuovo e fresco. E’ stata poi lei a intervenire spiegando come stanno le cose. Inoltre ha entusiasmato coloro che la seguono con una piccola novità. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

“Non sempre si sceglie quello che si fa”

“Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto“, ecco come ha commentato la chiusura di Oggi è un altro giorno.

Tuttavia ha riferito che comunque tornerà nel piccolo schermo e lo ha detto in seguito alle domande poste dai fan nella quotidianità: “Anche per strada mi fermano: sono un po’ disorientati. Ma mi rivedranno. L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato…Il mio programma chiude con un certo orgoglio fatto dalla mia squadra”.