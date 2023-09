Anna Pettinelli, il cambiamento è clamoroso: Irriconoscibile | Il merito è proprio di lui

Anna Pettinelli ha stravolto il suo look e il merito è grazie a un famosissimo hair stylist che tutti noi conosciamo. Andiamo a scoprire di chi si tratta

A breve Anna Pettinelli farà il suo ritorno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’anno scorso è stata sostituita dalla bravissima Arisa (secondo fonti attendibili pare che approderà in Rai nel ruolo di giudice di The Voice), ma comunque si è presentata in qualità di giudice delle sfide fra allievi e persone provenienti dall’esterno della scuola.

Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più professionali del mondo dello spettacolo italiano, dunque non c’è da stupirsi che la conduttrice la rivoglia a tutti i costi nel suo formidabile team. Sicuramente assisteremo nuovamente ai battibecchi con Rudy Zerbi per via di opinioni diverse sul talento canoro dei ragazzi.

Basta pensare che ai tempi dell’edizione che ha avuto tra i banchi di scuola Aka7even i due non concordavano sulla sua bravura. Per fortuna la Pettinelli ci aveva visto bene fin dal principio, dato che ora è uno dei cantanti emergenti dell’ultima generazione.

Adesso avrà inizio l’imminente e nuova edizione del talent show di canale 5 e in tanti non vedono l’ora di conoscere i futuri talenti della scuola. Nel frattempo la Pettinelli si è recata in un salone di bellezza per dare una svolta al suo look. Per farlo si è rivolta a un noto parrucchiere tra i personaggi famosi.

Anna Pettinelli si affida a lui, l’esperto delle fobici

Il parrucchiere in questione ha aperto le porte del suo salone di bellezza in un programma televisivo in onda su Real Time e tra le varie clienti possiamo menzionare Giulia De Lellis, Valeria Marini, Delia Duran, Alba Parietti e tante altre ancora.

Inoltre Barbara D’Urso l’ha spesso invitato nei suoi salotti televisivi. Infine l’ultimo indizio riguarda la vita privata: si sta riprendendo dalla separazione con la compagna storica che lo ha reso padre di una splendida bambina. Lui non è altro che Federico Fashion Style.

Una nuova versione della maestra di Amici

Sul suo profilo Instagram Federico ha condiviso un video in cui si occupa della chioma della maestra di Amici. Nella prima parte c’è lei con la tinta nera in testa e scherzando gli chiede se avrà i capelli di quel colore. Poi dopo il risultato finale: “Mi ha fatto nuova e sono pronta per Amici. Sono entrata nel salone dicendo: ‘Questo no’…e invece lui ha preso la bacchetta magica e mi ha detto: ‘Non rompere, faccio io ed eccomi qui’“.

La nuova tonalità di biondo ha ridato luminosità e lucentezza al viso della Pettinelli. I follower le hanno fatto tanti complimenti. Non ci resta che vederla all’opera dietro la cattedra del talent show con il nuovo look.