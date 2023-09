Rebecca Staffelli, infiamma il GF: look da urlo per l’inviata social | Il costo è esagerato

La nuova ragazza Social dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello infiamma l’etere con uno strepitoso abito. Un tubino da mille e una notte.

Ha preso il via con la nuova stagione TV 2023/2024 anche la nuovissima edizione del padre di tutti i reality. Questa volta, per ordine tassativo di Pier Silvio Berlusconi, che si è dato un gran da fare al fine di rivoluzionare per bene il tutto all’interno della Rete, si chiamerà soltanto Grande Fratello.

Niente più vip o nip dal momento che gli erano particolarmente sgraditi quei termini alla sua persona. Fuori dai giochi anche Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Infatti il nuovo veto imposto da Pier Silvio prevedeva l’impossibilità a livello di presenza, sia nel cast che in studio, di influencer e operanti su OnlyFans.

Il ruolo di opinionista è stato preso ora dalla bravissima e accorta Cesara Buonamici, un volto già particolarmente noto come anchorwoman al TG5. Altra new entry è la figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, ovvero Rebecca, attivissima come speaker e conduttrice radiofonica per Radio 105.

Rebecca Staffelli, nuova ragazza Social e nuova edizione

La ragazza ha preso il posto di Giulia Salemi. Chiaramente non si può per questo dire che la bellezza in studio sia venuta meno, dal momento che anch’essa è un vero e proprio incanto. La giovane ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dapprima facendosi notare come YouTuber e successivamente approdando a programmi TV sempre per l’Azienda Del Biscione.

Tuttavia il suo grande amore poi si è rivelato la radio.. Tuttavia ciò che ha fatto molto parlare di lei, ora come ora è stata una sua mise, particolarmente incredibile, con cui si è presentata in studio già al secondo appuntamento del serale del padre di tutti i reality. Una abito decisamente chic che le donava tantissimo.

L’abito da mille e una notte di Rebecca Staffelli

La sua bellezza, come già accennato, non è affatto passata inosservata dal primo momento che ha messo piede nello studio del padre di tutti i reality per prendere posto nel suo nuovo ruolo di ragazza Social. Tuttavia nel corso del secondo appuntamento è apparsa con un abito bianco che ha mandato tutti quanti in visibilio.. Si tratta di un abito da sera, aderente, corto e con due ampie aperture sui fianchi.

Il colore candido è dominante, fattasi eccezione per la zona del colletto che lo vede, come si suol dire, tempestato lungo il bordo da quelle che sembrano perline. Rebecca tuttavia, non essendo appunto un’influencer, non ha dato alcune informazione al riguardo. Di certo lo avrà scelto la sua stylist Giorgia Macrì insieme alla sua adorata nonna Gigliola.