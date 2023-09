Ornella Vanoni, i ritocchini sono esagerati: Oggi è irriconoscibile | Un prima e dopo tremendo

Una bravissima cantante che ha dominato e domina tutt’ora la scena della musica italiana la bravissima Ornella Vanoni. Tuttavia è ancora aperta la polemica relativa ai suoi ritocchini estetici.

Una voce calda e che è ancora in grado oggigiorno di farci sognare quella della mitica Ornella Vanoni, classe 1934, milanese, che da anni troneggia nel mondo delle sette note. Importantissimo per lei sarà, ancora agli esordi della sua carriera, il suo sodalizio artistico, poi per un certo periodo anche tramutatosi in storia d’amore, con lo strepitoso Gino Paoli.

Altro grandissimo artista milanese con cui ha avuto enormi e longeve collaborazioni, come sanno molto bene tutti i suoi più grandi estimatori, è il bravissimo Mario Lavezzi, per altro anche grande amico del cantate di Monghidoro, ovvero Gianni Morandi. Sia Ornella che Gianni hanno affiancato Mario in alcuni brani di uno strepitoso album.

Stiamo parlando di Voci del 1991. I brani in questione sono Succede, per quanto riguarda Gianni e Insieme A Te invece per Ornella. La cantante tuttavia, nonostante anche le numerose presenze sulla scena musicale e i primi vinti, tra cui il rinomato Premio Tenco, è stata anche parecchio chiacchierata per motivi legati all’estetica. Il prima e il dopo dell’immensa artista.

Ornella Vanoni, la cantante al centro della polemica per i ritocchini

Vedendola infatti ora come ora, moltissimi asseriscono che Ornella sia più volte e a più riprese, ricorsa alla chirurgia estetica al fine di sembrare più giovane rispetto alla sua reale età. Il suo viso appare infatti totalmente diverso da come i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, la ricordano da giovane.

Gli zigomi sembrano infatti più alti e la bocca decisamente più carnosa. La cosa più curiosa che hanno sottolineato in tanti, è il fatto che sul suo splendido volto, dal momento che la sua bellezza resta sempre innegabile nonostante il passare del tempo, le rughe sono curiosamente pressoché assenti.

Ornella è realmente ritoccata?

A quanto pare sembra che la cantante milanese in effetti abbia optato per questa decisione al fine di, come del resto in tante, e non solo nel mondo dello spettacolo, tentano, di dare metaforicamente parlando un freno alo scorrere del tempo. Del resto quest’ultimo è spesso una vera e autentica piaga per tutti quanti.

La bellezza di Ornella comunque, sebbene lei appaia, come già detto, molto diversa da com’era da giovane, non ne ha in alcun modo risentito. Come non ne ha risentito neppure la sua voce, che è rimasta meravigliosa. Inoltre la Vanoni, non si è affatto fermata alla musica ed ha anche avuto modo, in tempi recenti, di maturare esperienza come attrice, trionfando anche in tale direzione.