Monica Setta, la conduttrice perde la pazienza: “…siete degli stalker” | Guerra in corso

Monica Setta ha fatto una segnalazione in seguito all’ennesima pubblicazione di un video su un pagina che le punta il dito contro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

Monica Setta è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. Prima di entrare in televisione si è dedicata al giornalismo lavorando per il Quotidiano di Brindisi, ma poi si è iscritta alla facoltà di Filosofia presso La Sapienza.

Negli anni ottanta ha scritto per Il Giorno di Lino Rizzi. Nel 1995 è stata la volta del Corriere della Sera. Nel 2000 ha lavorato a LA7 e dal 2003 al 2013 con la Rai. Nel frattempo è stata parte del cast di Domenica In di Mara Venier.

Dal 2012 al 2013 ha collaborato con Rai Gulp e Rai Yoyo. Dal 2017 al 2019 è stata ospite di Barbara D’Urso per poi essere annunciata come conduttrice di Unomattina in famiglia accanto a Tiberio Timperi.

Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. In questi giorni ha fatto parlare non della sua professionalità, bensì di un tweet in cui ha menzionato gli avvocati. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

“Ho segnato al mio legale”

“Ho segnalato al mio legale e all’ufficio legale della Rai perché rimaneggiando video rimontati ad arte danneggia la mia professionalità“, ecco cosa ha scritto poche settimane fa sul profilo Twitter.

In poche parole dei video in cui parla della bambina Rosanna Lambertucci morta e del figlio di Lory Del Santo andato via in seguito alla caduta dal 53esimo piano sono stati ripresi e divulgati sui social. Affrontare un tema così delicato in chiave ironica non è stato affatto gradito dalla conduttrice. Per questo è passata all’azione.

“Si tratta di una mattana giovanile”

Per TvBlog Monica Setta ha voluto chiarire la sua posizione sui social: “L’ho fatto perché i video pubblicati non erano meme né tantomeno prese in giro buffe, bensì un attacco nei miei confronti, fatto tirando in ballo la storia dei 6 aborti di Rosanna Lambertucci che lei aveva già raccontato nel suo libro. I video pubblicati da quella pagina, estrapolati dalle mie trasmissioni, mi rappresentavano come una persona cafona, cinica e indelicata. E io non lo sono. Se mi volete criticare fatelo, fate i meme, prendetemi in giro, create una pagina su di me, ma fatelo in modo corretto e non in maniera ossessiva tipo stalker“.

Poi ha aggiunto: “Io sono favorevolissima alla satira, ma qui non si capisce cosa ci sia da ridere. Non so se ci sia una regia dietro, certamente ogni volta che io rifaccio capolino in tv si scatena questa tarantella. Probabilmente si tratta di una mattana giovanile, di una tempesta nata in maniera confusiva”.