Cristina Quaranta, affondo durissimo al Grande Fratello: “Recitano…” | Scoppia il panico sul web

La showgirl ed ex gieffina Cristina Quaranta dice la sua riguardo alla nuova edizione del padre di tutti i reality. Sembra non lesinare parole sul loro conto.

Con la nuovissima stagione televisiva 2023/2024 ha fatto ritorno sul Piccolo Schermo anche l’attesissima nuova edizione del padre di tutti i reality. Questa volta però, stando a quanto voluto strettamente dall’AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi, sono cambiate parecchie cose, anche in seguito alla rivoluzione da lui operata.

La prima e più importante ad esempio riguarda di per sé già il nome, ovvero è tornata a chiamarsi solo Grande Fratello, senza le aggiunte vip e nip, molto mal volute dallo stesso AD. Secondariamente i concorrenti non si chiamano più ne gieffini, ne vipponi, ma semplicemente inquilini.

Proibitissimi influencer e operanti su OnlyFans, anche in questo caso molto mal visti da Pier Silvio. È anche stato riaperto il tugurio, un nome che non si sentiva ormai più da tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia, con anche dunque l’introduzione del termine tuguriati, riferito a coloro che vi vengono mandati per un periodo del soggiorno.

Cristina Quaranta, l’opinione di una ex gieffina

In questo caso si parla proprio, sebbene il termine sia ad ora in disuso, di gieffina, o anche vippona volendo, dal momento che Cristina Quaranta, ex velina di Striscia La Notizia, ha fatto parte del parterre dei concorrenti nella scorsa edizione. Allora si chiamava GF Vip. La settima e ultima edizione del padre di tutti i reality in versione vip infatti sarà ricordata nella storia.

Allora aveva preso quasi fin dalle primissime battute, già dal chiacchieratissimo caso di Marco Bellavia, una piega eccessivamente trash, che ha poi costretto Pier Silvio Berlusconi a intervenire a gamba tesa, seppur a telecamere spente, al fine di dare ai concorrenti una terribile lavata di testa. Allora Cristina era già fuori dai giochi, ma non ha mai smesso di seguirlo. Si è infatti espressa attraverso Twitter.

Per lei ” recitano”

Le sue parole, questo va detto, sono state fin da subito lusinghiere e ricche di stima nei confronti della nuovissima edizione del Grande Fratello, ” Questo sì che un Grande Fratello! Belli, puri e sinceri. Un in bocca al lupo a tutti1″, questo il suo cinguettio corredato da un bel cuoricino pulsante.

Tanti commenti si sono poi susseguiti fino a che a un certo punto Cristina ha velatamente mosso una critica. Infatti ha parlato di “recitazione”. “Recitano o sono veri? Vedremo…”, ha sentenziato la showgirl. In poche parole la sua paura è che i concorrenti, visti i grandi paletti messi, non riescano a essere per davvero se stessi, temendo altrimenti in eliminazioni e uscite di scena inaspettate.