Tragedia Rai, ore di angoscia in diretta televisiva: “Ho perso tutto” | Lacrime a fiumi

In un programma televisivo un’ospite ha raccontato un episodio della sua vita in cui ha perso tutto. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo

Il programma in questione è La volta buona Caterina Balivo. I fan della conduttrice sono indubbiamente felici di rivederla nel piccolo schermo dopo un periodo di assenza. Una delle puntate ha avuto inizio con un omaggio a Franco Migliacci, ovvero colui che ha scritto il testo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

E’ venuto a mancare qualche giorno fa, quindi si è parlato di lui con ospiti in collegamento. In questa puntata ha invitato Nancy Brilli per un’intervista.

Le due donne insieme hanno affrontato vari argomenti. Si sono soffermati su dei personaggi pubblici di spicco. Poi l’attrice ha raccontato un aneddoto vissuto con uno di questi al punto tale da angosciare i telespettatori.

Ha aggiunto di aver subito una grave perdita e di essere stata per qualche ora nel pieno terrore. Ma cosa sarà successo? E con chi ha vissuto tutto questo? Andiamo a scoprirlo.

Nella diretta Nancy Brilli parla a ruota libera

Nancy Brilli ha parlato di Nino Manfredi utilizzando parole di stima: “Avere Nino come suocero è stata una cosa bella perché abbiamo anche lavorato insieme e con lui ho visto tante cose. Da Nino ho visto come si preparava ad interpretare un personaggio. Era molto tecnico, lui non amava insegnare agli altri, ma se lo si stava a guardare si capivano e imparavano bene tante cose…è morto quando mio figlio aveva quattro anni, è riuscito a fare il nonno”.

Poi durante l’intervista si è focalizzata su un altro grande volto del mondo dello spettacolo. Purtroppo non c’è più perché anni fa è andato via cogliendo tutti alla sprovvista. Era il 2 novembre 2020 quando i fan hanno salutato l’artista a causa di un arresto cardiaco nella clinica romana Villa Margherita. Lui non è altro che l’indimenticabile Gigi Proietti.

Attimi di panico superati

“Una volta siamo andati in Sudafrica, lui aveva molta paura dell’aereo ma non lo ammetteva. Eravamo io, lui, i Vanzina e una troupe: è stato un viaggio di lavoro che abbiamo fatto per girare il film…Gigi se la faceva sotto. Il viaggio è durato circa 17 ore. Per tutto il viaggio ha cercato di farmi ridere perché temeva che io mi addormentassi, invece voleva che continuassi a ridere con lui per vincere la sua paura dell’aereo“.

Inoltre ha aggiunto che in quel viaggio ha perso sia il passaporto che il portafoglio. A prescindere da questo piccolo dettaglio, sono stati momenti a tratti tesi e a tratti divertenti in compagnia di un personaggio pubblico che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano.