Maria De Filippi, dal successo all’orribile malattia: “Patologia autoimmune” | Tragedia devastante

Maria De Filippi, dal grande successo alla terribile malattia. Si parla di una vera e propria tragedia.

Indubbiamente la vedova Costanzo è una delle vere e proprie punta di diamante delle Reti Mediaset. Immensa professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, gode della massima stima di Pier Silvio Berlusconi. Inoltre è una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età.

Ora è tornata a farci compagnia sul Piccolo Schermo, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio con il dating show più famoso, amato e nel contempo, chiacchierato della TV italiana. Stiamo ovviamente parlando di Uomini e Donne. Qui il mitico Trono Over ha fatto intendere fin da subito che sarà nuovamente il grandissimo protagonista di stagione.

Non sono mancate le prime forti diatribe. E infatti sono volati a iosa stracci in studio. Gianni Sperti, storico opinionista del programma, ha litigato con la dama Aurora Tropea con la quale per la verità non è mai scorso buon sangue. Tina Cipollari invece ha avuto da dire con il cavaliere Elio.

Maria De Filippi, si parla di “Patologia Autoimmune”

Insomma, le gatte da pelare, per la conduttrice sono già tante. La vedremo poi anche impegnatissima nel ruolo di giudice di Tu Si Que Vales e alla conduzione di Amici. A gennaio, subito dopo le festività natalizie, tornerà ad emozionarci con le storie presentate a C’è Posta Per te. E a stretto giro s dietro le quinte sarà assolutamente super full con la prima edizione Winter di Temptation Island.

Al suo timone vedremo il bravo Filippo Bisciglia. A darne l’annuncio ufficiale, tramite la condivisione di un video sul suo Profilo Ufficiale Instagram, è stato lui stesso. Non ha smesso di ringraziare dal profondo del cuore La Fascino e in particolar modo la mitica Maria. Fatto sta che ora lei ha una bella preoccupazione. Si parla di ” Patologia Autoimmune”. Che cosa è successo? Il racconto dei fatti.

Jack Vanore, tragedia devastante per lui

A esserne tristemente colpito è stato il bellissimo Jack Vanore, ex volto amatissimo e, se vogliamo storico, di Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto nelle vesti di tronista e poi di accattivante opinionista. Tra l’latro per lungo tempo è stato il compagno del braccio destro di Maria De Filippi. Parliamo della straordinaria Raffella Mennoia, con la quale è rimasto in ottimi rapporti.

Si è molto parlato del suo abbandono al dating show e si mormorava che fosse avvenuto in seguito a una litigata con Queen Mary. Ora Jack ha rivelato a Fanpage.it che se lo ha fatto è stato per la malattia autoimmune che lo aveva colpito e che non gli consentiva di accettare un impegno così importante. Lui non è voluto scendere nei dettagli, ma ha solo aggiunto che ciò lo ha costretto a cambiare vita.