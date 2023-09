Silvia Toffanin rossa dall’imbarazzo: “E’ morto…” | Caos in diretta tv

Silvia Toffanin, in grave difficoltà. La frase che ha sconvolto i numerosi telespettatori, ” E’ morto”. Il racconto dei fatti.

Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 è tornato a farci compagnia sia nel canonico spazio del sabato pomeriggio che in quello più fresco della domenica. Nel primo caso se la vede con Alberto Matano che da quest’anno per alcune puntate speciali va in onda anche nel giorno prefestivo con La Vita In Diretta. Nel secondo invece deve giocarsela con un’agguerrita Mara Venier e il suo Domenica In.

In ogni caso per ora la Toffanin ha battuto entrambi i suoi celebri e stimatissimi colleghi. Lei si gode il successo e lavora sempre a spron battuto per regalare grandi esclusive e splendide interviste a cuore aperto. Ora ci sta donando momenti molto emozionanti insieme a delle star della soap turca Terra Amara che va fortissimo anche nel nostro Paese.

Ha ospitato Alfonso Signorini e la nuova opinionista del Grande Fratello Cesara Buonamici nonché le splendide Sonia Bruganelli e Alena Seredova. E poi grande spazio per Myrta Merlino che è appena approdata a Mediaset e al timone di Pomeriggio Cinque che per quindici anni ha visto alla conduzione Barbara D’Urso.

Silvia Toffanin rossa dall’imbarazzo

Insomma, possiamo ben dire che la conduttrice veneta, che è anche una delle più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età, non si sta affatto risparmiando. E non lo sta facendo nemmeno il suo storico compagno. Stiamo ovviamente parlando dell’affascinante AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha fatto giocare di anticipo Verissimo, facendolo andare in onda una settimana prima.

Fatto sta che nel corso di queste primissime puntate, che sono state a dir poco seguitissime, oltre che assai commentate sui Social, c’è stato un momento in cui la Toffanin si è mostrata visibilmente in difficoltà e in imbarazzo. E anche la sua ospite a quel punto ha deciso di fare un bel passo indietro, rendendosi forse conto della gaffe compiuta nel famoso salotto di Canale 5.

Caos in diretta a causa della Zanicchi

L’ospite in questione è la splendida Iva Zanicchi. L’immensa artista ha parlato a lungo di Silvio Berlusconi rivelando che fossero molto amici e che lui era sempre disponibile a darle una mano quando lei aveva bisogno. Ha anche sottolineato il fatto che le mancasse davvero molto. E più proseguiva nel suo racconto e più Silvia aveva gli occhi velati di pianto.

Ed è quel punto che la cantante ha esclamato: ” Ne parlo qui ma non avrei dovuto. Vedo Silvia in imbarazzo. Ciao Silvio, ti ho voluto bene”. Alla fine le due si sono abbracciate con dolcezza ma la clip relativa della vera arringa della Zanicchi è stata prontamente condivisa in Rete e super commentata.