Federica Panicucci, dedica toccante della conduttrice: Nessuno poteva immaginarlo | Lacrime a fiumi

Federica Panicucci e quella dedica toccante che ha fatto commuovere tutti. Lacrime a fiumi per quelle parole, nessuno poteva immaginare questo di lei, che potesse dire parole tanto emozionanti.

Ha fatto commuovere tutti con quelle parole la bella Federica Panicucci, la quale ha lasciato una dedica molto toccante. Lacrime a fiumi per tutti coloro che hanno letto quello scritto, nessuno poteva immaginare che la conduttrice fosse così ispirata. Il risultato è un mix di emozioni.

Il motivo di quella dedica straziante vi lascerà tutti senza parole, in quanto neanche Federica pensava di arrivare ad un tale giorno così tanto velocemente. Per questo la commozione è stata ancora più forte non soltanto per lei ma anche per tutti quelli che ci sono già passati o ci devono ancora passare. Ecco di cosa stiamo parlando.

Dedica toccante di Federica Panicucci

Federica Panicucci è arrivata ad un traguardo molto importante, 55 anni, innamorata dell’uomo della sua vita, con due figli che adora e un lavoro che le dà sempre tante soddisfazioni. Oltre a questo, Federica grazie al suo fisico statuario, mantiene ancora molto l’attenzione su di lei. I follower stravedono per la conduttrice, è più bella lei delle ventenni influencer che girano sui social, le ricordano sempre i suoi fan sotto i suoi vari post.

Quest’estate tra l’altro ha mantenuto un record molto alto di “like” con i suoi scatti in bikini che hanno mostrato ancora di più la bellezza della Panicucci, sono molte le sue fan che le chiedono ogni giorno: “Sei stupenda! Quale segreto hai? Sembri una ventenne”. Da quello che aveva dichiarato in passato, il suo segreto stava nell’alimentazione corretta e nell’attività fisica costante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Dolci parole per lei

Federica Panicucci ha fatto commuovere tutti i suoi follower con quella dedica toccante rivolta a sua figlia Sofia, nel giorno del suo diciottesimo compleanno. La festeggiata, figlia di Federica e del suo ex marito, Mario Fargetta, è l’orgoglio della famiglia (insieme a suo fratello), come si può leggere dal post social della conduttrice: “Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora…rendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!”.

Federica ha mostrato sui social la bellissima festa che ha organizzato a sua figlia a Villa ReNoi, la cui location è veramente molto bella e ospitale. Sofia ha potuto contare sulla presenza di tutta la sua famiglia, papà incluso e di tutti i suoi amici che l’hanno festeggiata in questo giorno così importante.