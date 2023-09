Maria De Filippi, costretta a un rifiuto clamoroso: “Tanta rabbia” | Una vera tragedia

Maria De Filippi è furiosa per quel rifiuto clamoroso, è stata una vera tragedia, anche perché lei aveva in mente tutt’altro, ma purtroppo non ha potuto fare altrimenti. Non sempre le cose vanno come si sperano.

È stata costretta ad un rifiuto clamoroso Maria De Filippi, la quale prova molta rabbia. È stata una vera tragedia, lei avrebbe voluto tutt’altro, ma purtroppo non ha potuto agire in maniera differente. I fan sono rimasti molto male per l’epilogo che ha preso la storia, anche perché speravano veramente che le cose si sarebbero risolte per il meglio.

Purtroppo però, neanche Queen Mary può aggiustare tutto. Le hanno chiesto di tentare, ma non ha potuto proseguire, non c’erano proprio i presupposti per continuare. Non solo lei, ma anche i follower sono furiosi, perché alla fine non c’è stato quel colpo di scena sperato.

Il rifiuto clamoroso di Maria De Filippi

Nonostante il rifiuto clamoroso di cui vi parleremo a breve, Maria De Filippi, come al solito riceve elogi da tutti coloro che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerla. Maria c’è sempre per tutti, è difficile trovare una dichiarazione che smentisca questo, chi ha lavorato e chi lavora tutt’ora con lei, è questo che apprezza maggiormente della vedova di Costanzo. Dopo tanto tempo, anche Jack Vanore, ha confermato questo. Inoltre, l’ex tronista ha finalmente rivelato il vero motivo per cui ha lasciato il dating, Uomini e Donne nel 2020:

“Mi diagnosticarono una malattia autoimmune…Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita…”.

Non è ancora pronta?

Maria De Filippi, è una specie di mamma per tutti quanti, per questo motivo tratta tutti come figli, ai quali elargisce consigli di vita quando ritiene che essi stiano sbagliando. A Uomini e Donne, come sapete, c’è uno spazio dedicato al confronto con le coppie o ex coppie, di Temptation Island. Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono ritrovati faccia a faccia e il confronto non è andato bene, in quanto la ragazza è apparsa ancora molto rancorosa verso di lui.

Per questo Maria ha visto ancora “tanta rabbia” in lei, come hanno confermato anche i follower sui social e così le ha negato l’accesso come tronista a Uomini e Donne, almeno per il momento. Ecco che cosa le ha detto: “La redazione è venuta da me a chiedermi “che ne pensi?”. Io te lo avrei proposto, ma per come ti vedevo e per come ti ho visto, sei così concentrata su di lui, penso che non sei pronta. A volte si fa fatica a chiudere i capitoli…”. Quindi, almeno per il momento, per la Sorrentino non c’è posto a Uomini e Donne, più avanti…chi lo sa?