Bianca Balti, la rivelazione piccante è del tutto inaspettata: “Non dobbiamo vergognarci della….”

Bianca Balti e quella rivelazione piccante del tutto inaspettata che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco di cosa non ci si dovrebbe vergognare secondo la modella e qui il web si divide, c’è chi la sostiene e chi no.

Rilascia una rivelazione molto piccante e del tutto inaspettata, Bianca Balti, la quale non prova nessuna vergogna per questo argomento. La modella sa benissimo di cosa non ci si dovrebbe vergognare e lo dice senza peli sulla lingua.

Ovviamente in una realtà come la nostra, questo argomento, per molti è ancora considerato un tabù, per questo le sue parole hanno generato parecchio scalpore sui social. C’è chi la sostiene e chi no, ad ogni modo lei non si vergogna e ne parla sempre anche con le sue figlie, in modo che siano sempre preparate.

La rivelazione piccante di Bianca Balti

Bianca Balti nel suo lavoro ha trovato il suo posto nel mondo, grazie alla sua bellezza e al suo portamento, è diventata la supermodella che tutti noi abbiamo visto più di una volta, sfilare in passarella. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, non ha sempre passato momenti facili. La modella ha avuto due figli da due storie differenti, entrambe finite male, Matilda e Mia. Fu la primogenita a soffrire maggiormente del periodo buio di sua mamma, fatto di feste sfrenate e abuso di droga e alcool come ha dichiarato la stessa Bianca.

Matilda, aveva solo 6 anni quando dovette assistere a episodi che la traumatizzarono, motivo per il quale decise di vivere con il padre a Parigi: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma Matilde non era pronta a perdonarmi. Allora fu durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta…”. Dopo aver ritrovato l’equilibrio, la Balti è riuscita a costruire di nuovo un rapporto di affetto con la sua primogenita, la quale oggi, dopo tanto tempo ha finalmente deciso di tornare a vivere con la mamma e la sorellina in California, rendendo felice e di nuovo completa la modella.

Lezioni di anatomia

Proprio per questo riequilibrio trovato con le sue figlie, Bianca Balti vuole parlare con Matilda e Mia di tutto, senza vergogna o tabù. Per questo in una recente intervista, la modella ha rilasciato una dichiarazione piccante:

“Quando ero adolescente purtroppo non parlavo con nessuno della sfera intima…Alle mie figlie parlo della sfera intima. Cerco di normalizzare l’argomento, parlandone come se fosse una cosa normale. Come se parlare della vulva o della vagina fosse come parlare di un orecchio…Non dobbiamo vergognarci della nostra vagina…La vagina è il tuo potere, devi esserne orgogliosa, non te ne devi vergognare, la devi amare, te ne devi prendere cura’. Insomma, d’altronde gli uomini non sembrano vergognarsi del proprio pene. Perché dovremmo farlo noi?”

Sui social ovviamente le parti si sono divise, ci sono i follower che hanno apprezzato le sue parole e altri che gli sono andati contro. Voi siete d’accordo con le parole di Bianca Balti?