“Chiamo il 118”: Tragedia Uomini e Donne, panico in studio | Tutto sotto gli occhi del pubblico

Tragedia a Uomini e Donne, è successo tutto sotto gli occhi del pubblico, è panico in studio, anche perché la situazione è sfuggita di mano. Come finirà questa storia non si sa, ma qualcuno voleva chiamare il 118.

In questa nuova puntata di Uomini e Donne è successo di tutto, il pubblico è sotto shock, lo studio è totalmente in panico. Gli animi non si placano e qualcuno urla “chiamo il 118”. Insomma, la situazione è grave e anche questa edizione non sarà all’insegna della calma.

Non si sa di preciso Pier Silvio Berlusconi come l’abbia presa questa storia, anche perché la sua politica anti- trash “cozza” un po’ con i fatti che sono intercorsi al dating pomeridiano Mediaset. Sicuramente, Maria De Filippi non sa più come placare gli animi, in quanto è bastata una scintilla a creare tutto questo.

Tragedia a Uomini e Donne, paura in studio

A proposito della tragedia di cui vi parleremo a breve, sapete che Maria De Filippi ha una nuova pupilla a Uomini e Donne? Queen Mary si è affezionata alla corteggiatrice Beatriz, la quale è entrata nelle grazie di tutti i presenti dopo il suo racconto. In pratica, la donna ha svelato di quel fardello che si porta dietro da un po’, dopo la morte di sua mamma. La donna aveva chiesto alla figlia di potersi incontrare prima di morire, ma per litigi antichi, Beatriz non ha esaudito il desiderio della donna. Ovviamente da quel giorno in poi la corteggiatrice si è sentita in colpa.

Maria De Filippi le ha così assicurato che non sarebbe stata giudicata da nessuno e con fare materno le ha consegnato dell’acqua, visibilmente molto emozionata. Beatriz pare non piacere soltanto a Maria, ma ne apprezza la simpatia anche Gianni Sperti, per non parlare dei due tronisti Brando e Cristian, ai quali sta dando molto filo da torcere.

I cannoli siciliani

Oltre a Beatriz e alla sua commovente storia, anche un altro episodio ha fatto impazzire il web. Ovviamente in questo caso i toni sono stati differenti, vi diciamo solo che i protagonisti della storia sono stati Tina Cipollari e Elio. Il cavaliere, rientrato al dating di Maria De Filippi, ha deciso di non denunciare più l’opinionista, la quale pare essere ancora molta arrabbiata con l’uomo.

Se all’inizio gli animi tra i due si sono mantenuti pacati, dopo la merenda di Tina a base di cannoli siciliani, è scoppiata la bomba che molti si aspettavano, con Tina che ha urlato: “I buffoni stanno bene a casa loro. Dopo che abbiamo parlato di denunce e di tutto e di più, mi viene a chiedere di stringergli la mano…Voglio chiamare il 118, adesso!” e con Elio che le ha dato della “cretina”.

Insomma, il panico è esploso non solo negli occhi di Maria De Filippi, ma anche in quelli del pubblico, i quali avranno subito pensato alle nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi. Tutti sperano di mantenere il proprio posto, questo è sicuro.