Sognare spesso un ex: “Vuole portarti un messaggio…” | La psicologia spiega tutto

Quando sogni spesso il tuo ex, vuol dire che questo sta cercando di portarti un messaggio ben preciso. La psicologia spiega molto bene questo scenario e viene in nostro soccorso, facendoci aprire gli occhi.

Vi siete lasciati da qualche mese e sognate spesso il vostro ex? Vi siete mai chiesti che cosa volesse dire? Oggi siamo qui per spiegarvelo, in quanto la psicologia viene in nostro soccorso, chiarendo finalmente il caso. Quando succede questo, vuol dire che qualcuno vuole rilasciarci un particolare messaggio, che se frainteso potrebbe rovinare la nostra percezione del sogno.

La psiche umana è sempre stata molto complessa, ogni essere umano reagisce agli stimoli della vita in maniera diversa. Freud e tanti altri suoi colleghi hanno sempre sostenuto questa verità. In realtà, una volta appresa la teoria, si possono capire molte cose di come agisce il nostro subconscio e come cerca di parlarci. Se da svegli non lo ascoltiamo, è normale che prova a farci ragionare in sogno.

Sogni spesso il tuo ex? Ecco cosa vuol dire

Sigmund Freud non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto è il padre della psicoanalisi per eccellenza. Tra le tante teorie che ha riportato nei suoi studi, c’è né una anche in merito alla psiche umana, della quale vi parlavamo prima. Secondo Freud, la nostra psiche è suddivisa in tre settori o istanze, l’ES, l’IO ed il SUPERIO. La prima riguarda quella parte inconscia di noi che non conosce regole, ma ha solo desideri sfrenati. Il SUPERIO è quella parte che al contrario cerca di metterci divieti e paletti di continuo e l’IO è quella che regola e tiene in equilibrio le due istanze.

In base alle teorie di Sigmund: “Il sogno è l’appagamento (mascherato) di un desiderio (represso, rimosso)”. Dopo aver capito tutto ciò, la domanda sorge quindi spontanea, cosa vuol dire sognare spesso il proprio ex?

La risposta è nel subconscio

Come dicevamo prima, sognate spesso il vostro ex? Tranquilli la psicologia spiega tutto, o meglio in questo caso, a spiegarvelo è direttamente l’analista Lauri Quinn Loewenberg, la quale ha una teoria in merito, rilasciata nel suo libro su come interpretare i sogni: “L’ex appare nel tuo sogno per portarti un messaggio, per indirizzarti, per ricordarti cosa non andava nel passato e permetterti di concentrarti facendo tesoro delle lezioni apprese, sulle relazioni future”.

Generalmente quindi, ogni volta che si sogna un ex è una sorta di bisogno o di aiuto che vi vuole fornire la vostra psiche e il vostro inconscio, per dirvi qualcosa o per aiutarvi a superare quel determinato trauma o un particolare desiderio, dandovi un preciso messaggio. Per esempio, sognare l’ex partner che si scusa è un nostro desiderio, in quanto dentro di noi speriamo che le cose possano risolversi e andare meglio. E ancora, sognare di innamorarsi di nuovo di lui, anche in questo caso è un particolare desiderio recondito, quando a lasciare non sei stata tu e così via.

Ovviamente questa interpretazione vale sia per lui che per lei. Qualora voleste saperne di più, vi conviene acquistare il libro in questione per avere le idee ben chiare sul da farsi con il vostro o la vostra ex compagna/o.