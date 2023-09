Sei un tipo anaffettivo? Attenzione potresti pagare le spese di divorzio | Parla l’esperta

A parlare è l’esperto in merito a questa delicata situazione. Siete delle persone anaffettive? Fate attenzione perché in caso di divorzio, potreste dover pagare tutte le spese. Ecco il motivo di questa affermazione.

Siete tipi anaffettivi? Se fosse così, fate attenzione perché potreste dover pagare le spese del divorzio, se la motivazione della vostra separazione, è inerente a questo lato del vostro carattere. A chiarire il concetto ci pensa l’esperto, il quale fornirà delucidazioni di cui probabilmente non eravate a conoscenza.

Non è facile questa particolare situazione, in quanto i rapporti di coppia sono sempre complicati, sia che siate dei romanticoni o dei freddi razionali. Diciamo che “la legge non ammette ignoranza” e quindi bisogna fare molta attenzione alle problematiche che potrebbero insorgere nel vostro matrimonio. Cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando.

Se sei anaffettivo, fai attenzione alle pratiche di divorzio

Prima di procedere con il nostro articolo, volevamo dare una piccola descrizione relativa al marito o alla moglie anaffettivi. Cosa vuol dire, direte voi? In questo caso, per coniuge anaffettivo, intendiamo quei partner che all’improvviso smettono di rivolgere le attenzioni, le cure e l’amore verso “la propria metà”, portando il compagno/a, a provare un senso di abbandono totale. La coppia in questo caso smette anche di avere ogni qualsivoglia rapporto di tipo sessuale, affettivo e romantico.

Generalmente questi sono anche tutti quei segnali, che a detta degli esperti, indicherebbero la presenza di un nuovo partner nascosto o semplicemente che il sentimento provato per quella persona si sia esaurito. In questi casi, molto spesso dall’amore si passa all’odio smisurato, come se quelle reazioni chimiche che hanno portato le classiche “farfalle nello stomaco”, si siano trasformate in veleno d’amore.

Attenzione ai vostri doveri

Fatta questa premessa, adesso che sapete cosa vuol dire essere un tipo anaffettivo, potrete farvi un esame di coscienza per capire se ci siete vicini o lontani da questo tipo di personalità. Qualora vi trovaste in questa situazione, fate attenzione perché potreste dover pagare tutte le spese in caso di divorzio. L’esperto, ha riportato a tal proposito un caso successo non molto tempo fa, a Rieti, dove una moglie ha chiesto il divorzio dal marito per questa motivazione.

L’uomo infatti, non voleva più avere nulla a che fare con la moglie, diventando sterile e freddo nei suoi confronti. La donna, sentendosi trascurata, ha dichiarato che l’atteggiamento del marito “rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza”. Il giudice, dopo aver ascoltato entrambe le parti, ha dato ragione alla donna e condannato il marito a pagare le spese di processo di divorzio e a versare mensilmente un assegno di mantenimento alla ex moglie.

Questo succede quando il partner non rispetta più i suoi doveri coniugali: “Gli obblighi che giuridicamente scaturiscono dal matrimonio sono quelli alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Precisiamo inoltre, a detta dell’esperto che c’è una grossa differenza tra obblighi coniugali e libertà di scegliere se e quando avere rapporti intimi con il partner, la costrizione è un reato.