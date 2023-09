Laurea 2023: Se possiedi una di queste troverai facilmente lavoro | La graduatoria parla chiaro

Se cerchi lavoro, questo articolo fa al caso tuo. Ecco la lista delle lauree che ti permetteranno di trovare un impiego

In un’epoca in cui risulta sempre più complesso trovare un impiego che ci soddisfi e appaghi, è sicuramente necessario possedere più titoli di studio e specializzazioni nel settore che ci interessa. Per resistere alla competizione che c’è sul mercato e all’elevata domanda, possedere una laurea è ormai un requisito necessario per farsi notare.

La laurea è un titolo che si ottiene al termine di un percorso di studi in un determinato ambito professionale. La scelta del percorso da intraprendere è di fondamentale importanza per la carriera che si intende realizzare, ma talvolta mette a dura prova anche le persone che hanno chiare le loro intenzioni.

Nella società moderna, sono sempre più gli impieghi per cui è richiesta una laurea o addirittura un percorso più completo con stage, master e specializzazioni. Oltre all’accesso a una maggiore gamma di proposte lavorative, questo titolo di studi permette una maggiore soddisfazione e crescita personale.

Infatti, superare degli esami complessi permetterà allo studente non solo di accrescere le proprie conoscenze e competenze, ma anche imparare ad organizzare il proprio tempo in base alla mole di studio da realizzare entro un dato termine di tempo. Inoltre, insegnerà allo studente ad essere multitasking ed efficiente nel proprio lavoro. Tutte qualità sicuramente fruibili anche nel mondo professionale.

Laurea 2023: ecco le più richieste

Una delle domande più frequenti degli studenti che hanno appena concluso il liceo è: quale università posso scegliere? Scegliere il percorso di studi da intraprendere e portare a termine può essere complesso. Sarebbe opportuno optare per un ambito che si addice ai nostri gusti, ma va necessariamente considerata anche la spendibilità di quel titolo nel mondo del lavoro.

Con un sondaggio effettuato sulla piattaforma LinkedIn, è stato possibile stilare una lista delle lauree più richieste nel 2023. In prima posizione troviamo senza dubbio la laurea in Ingegneria con più di 9 mila proposte lavorative. A seguire Economia e Finanza con ben 4 mila posizioni aperte e Medicina con 1973 opportunità professionali. I titoli di studio con meno richiesta sul mercato sono Filosofia, Biotecnologie, Infermieristica, Scienze della Comunicazione e Beni Culturali.

Quale università scegliere: ecco due consigli utili per il tuo futuro

La scelta dell’università è uno dei momenti più delicati nella vita di uno studente poichè sono le prime basi di quello che sarà il proprio futuro. Tuttavia, la scelta dell’università non deve basarsi esclusivamente sulla spendibilità del titolo nel mondo del lavoro, principalmente per due ragioni.

In primo luogo, gli scenari lavorativi cambiano continuamente. Motivo per cui, la decisione di iniziare un percorso in Ingegneria solo perchè offre più posti di lavoro, potrebbe drasticamente cambiare dopo i 5 anni di studio. In secondo luogo è fondamentale la passione personale, ossia un ambito per cui si è maggiormente portati e che inevitabilmente, con la giusta dose di dedizione, ci condurrà al successo.