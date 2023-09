Anima Gemella, come trovarla più facilmente: Segui questi semplici consigli

Stai cercando anche tu il vero amore, la cosiddetta anima gemella? Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a trovarlo

Uno dei desideri universali e generalmente condivisi è quello di trovare l’anima gemella, ovvero la persona giusta che rappresenti esattamente la metà che cercavamo. Quando troviamo la nostra metà è come se due parti che fino a quell’istante sono state separate, si ricongiungono a creare l’intero, un’anima unica.

Il celebre psicoterapeuta Angelo Bona è l’autore del testo “Due cuori, un’anima unica“. Lo scrittore studia uno dei suoi pazienti mediante l’ipnosi regressiva e in uno stato di totale amnesia ipnotica, scopre come due persone innamorate non hanno un duplice spirito, bensì la stessa Anima unica.

Ma come possiamo riconoscerla l’Anima unica? L’anima gemella è quella persona che, a prima vista, ci fa pensare “caspita, mi sembra di conoscerlo/a da una vita”, quella persona con cui non servono parole per comprendersi e che è posizionato sulla nostra stessa lunghezza d’onda.

Trovare l’anima gemella significa poter essere se stessi, senza necessità di recitare alcun copione per apparire perfetti o diversi da quel che si è. Soprattutto, trovare la “nostra persona” significa incentivare la libertà personale dell’altro, senza sviluppare alcun tipo di dipendenza o attaccamento ossessivo.

L’anima gemella, ecco alcuni consigli per trovarla

Trovare l’anima gemella, come abbiamo anticipato, è uno dei desideri universali. Chi non desidera una persona sana al proprio fianco con cui condividere le proprie passioni, le emozioni, ma anche i momenti infelici che inevitabilmente si presentano sul nostro cammino. In un’epoca in cui lo sviluppo tecnologico ci consente di essere sempre online e raggiungibili, cercare l’amore online potrebbe essere la soluzione più semplice ed efficace.

L’amore ai tempi di Internet facilita l’incontro tra persone che, senza i social, difficilmente avrebbero potuto trovarsi. Non è un mistero che negli ultimi anni siano moltiplicati i siti di incontri online, gratuiti o a pagamento. Badoo, Lovoo, Once, Tinder, Meetic sono tutte applicazioni che consentono di selezionare, secondo i nostri canoni e criteri, la persona da incontrare nella vita reale. Le app di dating comportano una serie di vantaggi. Innanzitutto permettono di risparmiare tempo e selezionare direttamente la persona più compatibile alle nostre esigenze. In secondo luogo, i siti di incontro permettono di superare la timidezza iniziale ed approcciare prima virtualmente, per poi proseguire faccia a faccia.

App di incontri per trovare l’anima gemella: ma la privacy?

Nell’era dello sviluppo tecnologico, le app di dating online rappresentano un’ottima soluzione, veloce ed efficace, per cercare la nostra anima gemella. Tuttavia, molti sono ancora titubanti nell’inserire i propri dati personali online, alla portata di chiunque. La paura comune è quella di imbattersi in profili fake o violazioni della privacy.

Per evitare di incorrere in pericoli, è necessario utilizzare il proprio buon senso. Un esempio per riconosce i profili falsi è la foto: se l’account non ha immagini o presenta foto da top model è molto probabile che sarà un fake. Un secondo indizio è rintracciabile dalle informazioni richieste: se l’interlocutore inizia a chiedere gli estremi bancari o l’indirizzo di casa sarà meglio non rispondere a nessuna di queste domande e provvedere ad eliminare il profilo falso.