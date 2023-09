In amore vince chi si somiglia? Questo può rappresentare uno svantaggio non indifferente | Uno studio svela tutto

Secondo il detto, “in amore gli opposti si attraggono”, ma sarà veramente così? Uno studio rivela che questo potrebbe essere veramente uno svantaggio per voi. Se siete curiosi, proseguite nella lettura.

Quando ci si innamora, sentiamo tutto più amplificato, per non parlare di quei sentimenti che riversiamo nei confronti del partner, siamo come una calamita con il ferro, gli gravitiamo attorno, senza poterci fare nulla. Questo succede a causa di quella forte reazione chimica che si innesca nel nostro cervello, che piano piano va a scemare. Non vuol dire che smettiamo di amare una persona, ma quella passione iniziale, si riduce inevitabilmente, trasformando quel rapporto da passione smisurato ad amore vero.

È proprio in questo momento, quando torniamo ad essere noi stessi, che riusciamo a capire veramente se la nostra scelta è dipesa soltanto da un’attrazione fisica o se siamo pronti ad impegnarci in un rapporto duraturo nel tempo, che si poggia su ideali più profondi. Uno studio però dimostra, come non è sempre vero che in amore vanno avanti solo chi è simile. Cerchiamo di sviluppare meglio questo concetto.

Come si incontrano oggi le coppie?

Prima di parlare se in amore vincono gli opposti o i simili, volevamo svelarvi un piccolo cambiamento nel modo in cui si cerca l’anima gemella. Se prima si tendeva a cercare il partner faccia a faccia, le nuove generazioni preferiscono le chat e le app di dating. L’incontro virtuale genera meno ansia, in quanto generalmente il primo incontro avviene dopo un numero di ore consistente, passato a chiacchierare dietro ad uno schermo.

Questo può essere ottimo se siamo sicuri che tra i due interlocutori non ci siano menzogne significative, purtroppo però non è sempre così, in quanto molto spesso in chat si finge di essere una persona totalmente differente, smascherata poi durante quella videochiamata o primo appuntamento, che farà svanire completamente “le farfalle nello stomaco”. Quindi come in tutte le cose, questo nuovo metodo di cercare l’amore ha tanti pro ma anche tanti contro. Catfish lo dimostra, vi consigliamo di guardarne qualche puntata.

Lo studio lo conferma

Un recente studio ha dimostrato come non sempre in amore vincono coloro che sono simili. In molte circostanze questo può essere un grande svantaggio. Per quanto si possa pensare che ad attrarsi siano gli opposti, questa teoria è stata completamente smentita. In quanto è stato analizzato un campione molto vasto di coppie e gli studiosi hanno capito che in realtà le persone cercano per fare coppia fissa una persona simile a loro.

Possono essere affini su molti argomenti, come per esempio l’aspetto fisico, il credo politico o sociale, l’altezza e così via, il sunto del discorso non cambia. Il problema di tutto ciò è quello che così facendo, si limita lo sviluppo della specie, in quanto saranno portati avanti sempre e solo determinati geni, facendone scomparire altri altrettanto importanti. Ovviamente a parole è facile, ma al cuor non si comanda, quindi non siamo noi a poter scegliere di chi innamorarci.