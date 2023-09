Vuoi vivere a bordo? Dal 2024 questo sarà possibile | Scopri le novità mai viste prima

Grandi novità per tutti coloro che vogliono vivere a bordo di una nave. Se fino a qualche tempo fa questo era impensabile, dal 2024 sarà una cosa normale per molti. Ecco tutte le novità di questa nuova esperienza paradisiaca.

La vita è diventata talmente tanto frenetica, che ormai nessuno riesce più a concedersi la bellezza di rientrare a casa e rilassarsi nel proprio angolo di paradiso, visto che è più il tempo che passiamo al lavoro che nella propria abitazione. Magari poi, nonostante ci siano voluti diversi soldi per acquistarla o affittarla e magari per arredarla, neanche ci piace la locazione che abbiamo scelto.

Ecco perché questa possibilità che stiamo per descrivervi, non dovreste farvela scappare. Dal 2024 potrete veramente vivere a bordo di una nave, sembra un sogno, ma è tutto vero. La bellezza di svegliarsi e vedere il mare non ha sicuramente prezzo. Ecco tutte le novità e indicazioni del caso.

Tutti a bordo!

Ovviamente, se soffrite di “mal di mare”, beh allora questa residenza non fa assolutamente per voi, a meno che non prendiate l’apposito farmaco per cercare di non stare male. Qualora invece non foste sicuri del vostro malessere, potreste concedervi una bellissima crociera all’insegna di qualche Stato turistico da favola e testare “il vostro stomaco”. Se all’inizio, questi soggiorni lunghi, all’insegna della circumnavigazione marina, erano limitati alle stesse zone, adesso i pacchetti turistici a tal riguardo sono molto numerosi.

Fare una crociera è il sogno di tutti, in quanto il divertimento a bordo è assicurato. Per non parlare delle tante attività e dei piatti ricchi e prelibati che andrete a consumare. Insomma, un vero modo di staccare dalla quotidianità della vita e di ricaricarsi “le batterie mentali”, che buona parte dell’anno contribuiscono a scaricarle.

Ecco le novità

Ci spiace informarvi che purtroppo questa soluzione non è per tutti, in quanto i costi sono veramente altini. Ad ogni modo, se fare parte dell’élite, ecco che il sogno diventerà realtà dal 2024. Infatti, potrete finalmente acquistare o affittare un vostro appartamento, su di una bellissima nave da crociera, super lussuosa. La vostra casa galleggiante è stata creata dall’azienda Storylines, la quale ha pensato praticamente a tutto.

Non solo avrete ogni tipo di confort in casa vostra, ma anche negli spazi comuni in quanto è presente praticamente tutto quello di cui necessitate, biblioteca, campi sportivi, scuola, uno studio d’arte, una pista da bowling e molto altro ancora. Se interessati, potrete scegliere fra due diverse modalità, o l’acquisto o l’affitto. Nel primo caso, gli appartamenti oscillano tra il milione e gli otto milioni di dollari, in base alle dimensioni della casa galleggiante. In caso di affitto invece, potrete avere la vostra residenza a 400.000 dollari al mese. Ovviamente non è per tutti, ma per tutti coloro che potranno permettersela, sarà veramente un sogno ad occhi aperti.