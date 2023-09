Pier Silvio Berlusconi, parole al veleno contro di lui: “Adesso parlo io” | Le accuse sono gravissime

Pier Silvio Berlusconi, arrivano parole decisamente toste nei suoi confronti. ” Adesso parlo io”. I telespettatori sono sconvolti.

Ha lavorato indubbiamente tantissimo anche nell’ultimo periodo per dare in pasto un’incredibile stagione televisiva ai telespettatori l’accorto Pier Silvio Berlusconi. Si è asciugato ben presto le lacrime per la dipartita del suo adorato padre Silvio e ha parlato a cuore aperto ai suoi tanti dipendenti.

E pian piano ha messo in atto tantissimi cambiamenti. In certi casi si può pare, e pure a piena ragione, di vere e proprie rivoluzioni. Ancora ora, a distanza di mesi e mesi, fa ancora ampiamente parlare la decisione di togliere la conduzione di Pomeriggio Cinque a Barbara D’Urso dopo che l’ha condotto per ben 15 anni.

Al suo posto, direttamente da La7, la brava Myrta Merlino. Altro grande acchiappo per Pier Silvio è stata Bianca Berlinguer che ha voluto ancora una volta con se l’amico opinionista Mauro Corona. Altro addio che ha lasciato l’amaro in bocca è stato quello di Belen Rodriguez che da anni è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese. In ogni caso lei ha parlato di un semplice arrivederci.

Pier Silvio Berlusconi, parole al vetriolo per lui

E ora le chiacchiere non si fermano ancora. Se ora sono al massimo per via della nuova edizione del padre di tutti i reality che da quest’anno si chiama semplicemente Grande Fratello, ora c’è pure un’altra bella gatta da pelare per l’AD delle Reti Mediaset che dunque non può starsene mai bello tranquillo.

Durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva che è da poco iniziata si è annunciata la messa in onda di un altro reality. Lo scorso anno non aveva fatto registrare grandi risultati e la sua conduttrice, che è tra l’altro molto amata dagli italiani, non aveva dato ai telespettatori, l’appuntamento all’anno seguente. E ora è arrivata la verità per bocca della diretta interessata.

Ilary Blasi, la sua verità

La showgirl in questione è Ilary Blasi che ci ha deliziato per tutta estate su Instagram con gli scatti delle sue vacanze, trascorse perlopiù in compagnia del suo amato Bastian Muller. La donna è stata la prima attapirata della nuova stagione di Striscia. A Valerio Staffelli ha spifferato:” Le vie del Signore sono infinite, per ora però sono senza contratto”.

La notizia ha spaccato in mille pezzi i cuori dei suoi tanti estimatori ma anche dei colleghi Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che l’hanno salutata con affetto, augurandosi di poterla trovare presto al timone di un programma. E chissà che nei prossimi mesi lei non dia davvero una lieta novella in tale direzione, magari nel salotto dell’amica Silvia Toffanin.