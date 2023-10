Pomeriggio Cinque, minacce di morte in diretta TV: Myrta Merlino nel panico più totale | Episodio vergognoso

Pomeriggio Cinque, minacce di morte in diretta TV. Myrta Merlino nel panico e spaventata a mille.

C’era certamente moltissima attesa nel vedere al timone di Pomeriggio Cinque la splendida Myrta Merlino. La giornalista è approdata assai di recente alle Reti Mediaset dopo tanti anni di operato al La7. Lei si è detta entusiasta di questa nuova avventura e, nel corso della prima puntata di stagione, ha rivolto un saluto e un ringraziamento a Barbara D’Urso.

Ricordiamo infatti che la conduttrice e attrice campana ha condotto lo storico rotocalco di Canale 5 per la bellezza di 15 anni. Dal canto suo Carmelita, tramite un post condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram, aveva mandato un in bocca al lupo alla collega. Tuttavia durante l’estate non sono mancate frecciatine velate tra le due che sono immense professioniste, molto amate dal pubblico italiano.

Inizialmente le Merlino era stata criticata per la sua scelta di aver rivoluzionato un po’ troppo il rotocalco, facendolo assomigliare eccessivamente a La Vita In Diretta, condotto dal carismatico Alberto Matano. Per altro lui lui l’ha sempre battura, se non proprio stracciata, ogni pomeriggio, a livello di audience e di share.

Dati incoraggianti per Myrta Merlino

Tuttavia i vertici Mediaset si sono detti parecchio felici della conduzione e dell’operato della Merlino. E tra l’altro ultimamente Pomeriggio Cinque ha potuto contare, dati alla mano, su risultati ben più incoraggianti, che fanno ben sperare in un futuro più roseo. Nel suo salotto, così come in collegamento video, la giornalista ospita tantissimi personaggi della politica, dello sport e del vasto mondo dello spettacolo.

Tratta temi di attualità e di cronaca, oltre che di costume. Talvolta capita pure che alcuni perdano la pazienza e alzino un po’ troppo i toni. Lei li invita, senza mai dimenticare la sua classe e il suo aplomb, a calmarsi. Tuttavia stavolta pure una giornalista tutta d’un pezzo come lei non sapeva sostanzialmente che pesci pigliare. Minacce di morte in diretta TV, lì nel suo studio.

Volano minacce di morte in studio

A farle è Javier Rigau che ha attaccato a muso duro, profondamente irritato Andrea Piazzolla, che era anche lui presente in studio e discuteva con lui. Il giovane lo ricordiamo, è stato l’ ultimo amore della mitica Lollobrigida. La questione per l’eredità della splendida Lollo è ancora molto chiacchierata e oltre ad essere discussa in tribunale, lo è sul Web, sulla carta stampata e in TV.

Anche dalla Merlino se ne parla, ma stavolta i toni hanno assunto dimensioni gigantesche. I telespettatori ne sono rimasti sconvolti. Inoltre anche chi non ha assistito al programma in diretta ne è venuto a conoscenza, grazie alla pronta condivisione sui Social della clip relativa, decisamente forte e agghiacciante, che è diventata viale in un battito di ciglia.