Adriano Pappalardo spara a zero contro una famosa conduttrice: “E’ tutta colpa sua…”

La rabbia di Adriano Pappalardo verso una nota conduttrice è ancora molto vivida nei suoi confronti. Ecco a chi si riferisce e soprattutto di quale fatto sta parlando.

È il noto cantautore e attore italiano che ha incantato tutti con le sue “urla”, stiamo parlando di Adriano Pappalardo, il quale fu scoperto dal compianto Lucio Battisti, il quale rimase ammaliato dal suo timbro di voce. In molti gli consigliarono di cambiare nome e optare per uno pseudonimo, ma lui decise di rimanere fedele all’appellativo scelto dai suoi genitori.

Dagli anni ’70 così iniziò la sua scalata verso il successo, che non si limitò soltanto nella musica, ma anche nella recitazione, grazie alla quale ottenne numerosi riconoscimenti anche li. Eppure, un fatto particolare segnò definitivamente il suo abbandono dalla televisione. Ecco che cos’è successo.

Adriano Pappalardo e il rancore verso di lei

Tra l’altro, Adriano Pappalardo sposò la sua anima gemella nel 2010, stiamo parlando di Lisa Giovagnoli, con la quale ebbe soltanto un figlio, Laerte. Questo nome sicuramente vi sarà molto familiare, avete capito perché? Semplice, perché il figlio di Adriano è stato l’ex marito di Selvaggia Lucarelli, con la quale è stato sposato per 3 anni. Dal loro amore, poi naufragato è nato il famoso Leon, tanto amato sui social, grazie alle storie di routine raccontate dalla mamma.

Ad ogni modo, il figlio di Selvaggia è l’unico nipote del cantante. Comunque, nel 2022 abbiamo rivisto Adriano Pappalardo al cinema, grazie alla sua interpretazione nel film, Quasi orfano. Nonostante quindi i suoi 78 anni, l’attore è ancora pieno di brio e voglia di fare.

Uno strano caso

Nonostante la sua presenza ancora attiva nel mondo dello spettacolo e della musica, Adriano Pappalardo ha dichiarato che il suo allontanamento dalle scene è avvenuto per via di quella famosa litigata con Antonio Zequila a Domenica In. Quella loro performance gli costò cara e secondo lui fu tutta colpa di Zia Mara, ecco che cosa ha dichiarato: “Fu colpa sua, urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25 per cento di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va…”.

Quell’episodio ancora oggi apre un varco sul web, in quanto c’è chi gli dà ragione e chi torto, ad ogni modo, nonostante le critiche, come ha dichiarato Adriano stesso: “ai miei concerti è pieno di ragazzini”, lasciando intendere che ancora oggi riesce ad unire più generazioni sotto lo stesso “tetto”.