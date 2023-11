Caos a Mediaset, un giornalista fa una rivelazione scottante: “…c’e di peggio” | Pier Silvio Berlusconi nella bufera

Ennesimo caso scottante per le Reti Mediaset. Un noto giornalista rivela: “C’è di peggio”. Pier Silvio Berlusconi ancora nella bufera.

Ormai è ben chiaro a tutti che le gatte da pelare per l’AD delle reti Mediaset siano sempre tante e di svariato genere. Dopo la dipartita dell’adorato padre Silvio, si è ben presto asciugato le copiose lacrime e si è messo al lavoro, sudando le classiche sette camicie. Ha messo in atto clamorosi cambiamenti, che si possono definire in certi casi delle autentiche rivoluzioni, che hanno sconvolto i più.

L’addio di Belen Rodriguez, considerata nel nostro Paese una vera e propria diva, nonostante lei abbia parlato di una sorta di arrivederci, ha lasciato basiti i telespettatori. Gli estimatori di Barbara D’Urso poi sono rimasti sconvolti nell’appurare che la loro conduttrice del cuore non sarebbe stata più al timone di Pomeriggio Cinque, condotto da lei per ben 15 anni.

Ciò che ha spezzato i cuori è che lei, alla fine della stagione TV 2022/2023, aveva dato appuntamento al prossimo anno. Così non è stato e solo dopo poche settimane Mediaset, con un triste comunicato dava la cattiva novella. Ilary Blasi poi non ha un contratto sebbene la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi si farà eccome.

Pier Silvio Berlusconi al centro dell’attenzione

Tutte queste situazioni hanno gettato Pier Silvio Berlusconi nel chiacchiericcio più sfrenato. Tra l’altro è stato molto chiacchierato anche per tutte le modifiche che ha fortemente voluto per il Grande Fratello, a partire dal nome. Infatti non vedremo più ora le aggiunte Vip e Nip, che lui non gradisce. I concorrenti si chiamano invece inquilini e bisogna assumere un atteggiamento consono all’interno della Casa.

Fatto sta che pare che anche stavolta la situazione sia un po’ sfuggita di mano ai concorrenti, così come al conduttore Alfonso Signorini. Oltre a ciò ci sono stati anche fuori onda trasmessi da Striscia La Notizia, riguardanti il giornalista Andrea Giambruno che hanno messo in imbarazzo l’Azienda. Tuttavia un noto giornalista avrebbe rivelato che ci sarebbe di peggio. Pier Silvio inizia a tremare.

Le rivelazioni su Giambruno

Parliamo del direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez che, ospite di Un Giorno Da Pecora, ha sostenuto che ci sarebbero anche altri audio non andari in onda, molto più tosti di quelli che abbiamo ascoltato. “So per certo che ci sono ma non so cosa c’è dentro. Non so se siano video o fuori onda, so che c’è altro materiale su Giambruno, di questo sono sicuro al 1000 per 1000″, ha dichiarato il giornalista.

Dulcis in fundo ha pure aggiunto: “Quello che è certo è che se Pier Silvio Berlusconi non era intervenuto prima, è intervenuto dopo e ha detto che queste cose non vanno pubblicate”, E così, il caso, decisamente forte, che riguarda l’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, si infittisce sempre di più.