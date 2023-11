Andrea Giambruno, addio alla tv : Per lui non c’è più spazio | Costretto a campare così

Andrea Giambruno, che cosa farà il giornalista dopo l’uscita di scena alla conduzione? Per lui non c’è più spazio sul Piccolo Schermo.

Ancora una volta Antonio Ricci e il storico Tg Satirico hanno fatto centro. Le inchieste lunghe e ficcanti non guardano in faccia nessuno e vedono come indiscussi protagonisti anche volti noti che operano sulle Reti Mediaset, dove Striscia va in onda da tanti anni. I suoi inviati, soprattutto quelli storici, non si fanno problemi a fare interviste e, nel caso di Valerio Staffelli, di consegnare il famoso Tapiro.

Alcuni vip, come per esempio al divina Ilary Blasi, che è stata la prima attapirata di stagione, ne possiedono una vera collezione. Tuttavia non mancano poi nemmeno le messe in onda di fuori onda o di quello che accade dietro le quinte di molte trasmissioni di punta dell’Azienda Del Biscione.

In molti casi capita che i conduttori non si rendano conto, pur non essendo neofiti del mestiere, che ciò che fanno in quei momenti viene comunque registrato, sebbene i telespettatori sintonizzati non lo posano vedere. Oltre a ciò c’è da sottolineare, per dovere assoluto di cronaca, che in studio ci sono altre persone che si occupano della parte tecnica e redazionale della trasmissione e che possono essere testimoni di ciò che si è detto o che comunque è accaduto.

Andrea Giambruno e i fuori onda piccanti

Ora Giambruno è stato decisamente incastrato da questi filmati, dei quali si continua a parlare ovunque. Le sue frasi, decisamente imbarazzanti, rivolte per lo più alla collega giornalista hanno sconvolto l’opinione pubblica e lui ha dovuto necessariamente dare le dimissioni alla conduzione di Diario Del Giorno.

Il programma è in onda su Rete 4 e si occupa di informazione a 360°. Già da tempo alcune affermazioni da parte di Andrea non erano piaciute e avevano creato non poco imbarazzo nei cuori e nelle menti della sua compagna, nonché madre di sua figlia. Stiamo parlando della Premier Giorgia Meloni, che poi lo ha lasciato dopo la visione dei vari fuori onda. E ora che che cosa farà lui?

Cosa farò oggi, fuori dalla TV

Sul comunicato ufficiale diramato da Mediaset si legge che lui sia “dispiaciuto per l’imbarazzo e disagio creato con il suo comportamento ha deciso di lasciare la conduzione, ma continuerà a curarne il coordinamento redazionale“. A quanto pare tale decisione è stata presa dopo un bel confronto tra l’Azienda e il giornalista anche se si mormora che potrebbe essere radiato dall’Albo.

Dunque non apparirà più, almeno per il momento, in schermo, ma lavorerà soltanto dietro le quinte. Chiaramente poi tutto potrà cambiare nuovamente. E sarà Pier Silvio Berlusconi nelle vesti di Ad delle Reti Mediaset in tal caso a intervenire. Di certo lo smacco è stato tanto per il giornalista dopo che aveva rilasciato l’intervista a Chi, dove parlava del suo amore con la Premier.