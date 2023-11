Antonino Cannavacciuolo, come non l’avete mai visto: spunta una foto inedita che lo inchioda | Ecco cosa ha fatto

Antonino Cannavacciuolo, spunta ora una foto inedita. Così come non lo avete mai visto.

Da diversi anni a questa parte l’argomento cucina ha invaso tutti i canali TV. Se da un lato sono aumentati quelli strettamente legati al cibo e all’alimentazione, non c ‘è un programma in cui sovente non si tratti l’argomento. In tantissimi poi troviamo delle rubriche che riscuotono sempre un grande successo. I cooking show sono inoltre presentissimi nei vari palinsesti a tutte le ore.

I food blogger sono diventati star, così come gli chef, compresi quelli stellati, dei veri e propri divi. Ora sta crescendo a dismisura l’attesa per MasterChef, che avrà inizio a dicembre. Ritroveremo nel ruolo di giudici il veterano Bruno Barbieri, che fa parte del parterre fin dalla sua prima edizione, Giorgio Locatelli, lanciatissimo in Inghilterra, nonché il gigante buono Antonino Cannavacciuolo.

Quest’ultimo è molto amato dai bambini, che provano per lui un’innata simpatia. Infatti, nonostante la sua mole, lui non incute alcuna paura. È decisamente un uomo che sa il fatto suo ma che trasmette una grandissima sicurezza alle persone che lavorano con o per lui. Ha inoltre voglia di insegnare ai giovani e investe moltissimo in tale direzione.

Antonino Cannavacciuolo, uno chef molto amato e seguito

Lui non dimentica la gavetta e la fatica che ha fatto fin da ragazzo. Certamente ha sudato le classiche sette camicie per arrivare dove è arrivato fin ora. Deve indubbiamente molto alla sua famiglia d’origine, che lo ha avvicinato ai fornelli. Da allora non li ha più lasciati, studiano sempre di più il gusto e la ricercatezza, per dare il massimo alla sua vasta clientela.

Grande imprenditore, è pure un personaggio TV a tuttotondo. Oltre a MasterChef lo abbiamo anche visto in Cucine Da Incubo ed è anche sovente chiamato in veste di testimonial per svariati spot pubblicitari. Ha inoltre all’attivo numerose pubblicazioni a stampo culinario. È pure fortemente realizzato sul piano privato, visto che è felicemente sposato e padre di famiglia. Ora è spuntata dal passato una sua foto inedita, dove lui è diversissimo.

Antonino da giovane, diversissimo da ora

Giovanissimo guarda in camera, con indosso la classica divisa da chef. Emozionato, posa innanzi al menù del giorno. Lo chef l’ha pubblicata per festeggiare lo scorso 8 novembre, presso la sua Villa Crespi, il suo 20° anniversario di matrimonio con sua moglie Cinzia. Lui si è molto emozionato a pensare a quanto siano cresciuti assieme in questo ventennio.

Nonostante lo scatto in questione sia alquanto datato, lui è assolutamente riconoscibile. Lo sguardo fiero è lo stesso, così come l’espressione del suo vispo, che tradisce infinita dolcezza. Tantissimi i cuori palpitanti per lui, tra cui quello del collega Alessandro Borghese e di tanti altri vip come Gigi D’Alessio, Francesco Pascale e Giorgio Panariello.