Silvio Berlusconi, ricordate il suo famoso cagnolino? Meritava una fine migliore

Silvio Berlusconi, vi ricordate del suo famoso cagnolino? Decisamente meritava una fine migliore.

Quando si è spento ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e dei tanti italiani che lo hanno amato e apprezzato in vita come uomo, politico e imprenditore. Tuttavia Silvio Berlusconi, nonostante i tanti e svariati successi professionali, è stato in primis un padre e un nonno molto amorevole.

In tantissimi sono stati presenti al suo funerale per far sentire la propria vicinanza alla famiglia. In ogni caso è toccato al figlio Pier Silvio rimboccarsi ancora una volte le maniche, parlare a cuore aperto a tutti i numerosi dipendenti e collaboratori Mediaset e innanzi al pubblico. Ha compiuto tanti cambiamenti che in certi casi possono vedersi come vere e proprie rivoluzioni.

Successivamente ha tenuto banco praticamente ovunque la questione della sua cospicua eredità. A chi doveva andare cosa e in che percentuale. Diciamo che l’apertura del famoso testamento era particolarmente attesa anche dal grande pubblico, vinto da tanta curiosità. Tuttavia nel parlarne non si è mai detto che fine abbia fatto il suo amatissimo cagnolino.

Silvio Berlusconi, che fine ha fatto il suo amato cagnolino

Per la verità l’ex Premier ha sempre posseduto un grandissimo amore per i cani in linea generali e ne aveva più di uno. Tuttavia ce ne era uno che, con il tempo, gli aveva rubato il cuore e dal quale cercava di non separarsene mai tanto il legame era forte. In molti penseranno che ora stia con i figli o i nipoti ma così non è.

Tra l’altro ciò dal punto di vista legale ed ereditario non sarebbe del tutto automatico come sovente erroneamente si pensa. Diciamo che ora vive con una persona che conosce bene e che lo tratterà come un vero principe, proprio come faceva il compianto Pier Silvio quando era ancora in vita.

Con chi sta Dudù

Il delizioso Dudù sarebbe tuttavia rimasto a vivere ad Arcore con la splendida Marta Fascina, l’ultima compagna dell’ ex Premier. Qui a fargli compagnia ci sono suo figlio Peter e Shushu. Gli altri amori di pelo di Berlusconi ovvero mamma Dudina e le figlie Wendy e Trilly stanno con Francesca Pascale.

Lei le ama talmente tanto da aver assoldato un dog sitter per fare in modo che non soffrano quando lei non può stare con loro per via dei suoi ingenti impegni professionali. In particolare lo avrebbe fatto quando ha dovuto lavorare per un suo ritorno in Parlamento a Roma. A rivelarci tutto ciò è stata La Stampa.