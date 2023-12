Anticipazione Beautiful: Bill potrebbe essere il padre proprio di Luna | Che notizia scottante

Anticipazioni Beautiful, a quanto pare Bill potrebbe essere lui il padre di Luna. La notizia è pazzesca.

Nonostante vada in onda in Italia da tantissimi anni, Beautiful è ancora oggi seguitissimo. Inoltre, oltre al classico zoccolo duro di fan della prima ora, se ne sono aggiunti tanti altri nel corso del tempo. Pensate che ogni giorno, nel primo pomeriggio di Canale 5. fa incetta di telespettatori. Stiamo dunque parlando di numeri molto elevati che sono superiori ai 3 milioni.

Fa quindi da super traino per il pomeriggio delle Rete Ammiraglia del Biscione, che prosegue con altre soap e con il dating show Uomini e Donne poi con Pomeriggio Cinque, ora condotto da Myrta Merlino. Tra l’altro quest’estate quando sono state girate le puntate nella Capitale vi hanno partecipato anche due volti molto amati dagli italiani, giovani e giovanissimi in primis.

Parliamo do Ginevra Lamborghini, ex gieffina approdata quest’anno a Tale E Quale Show, e di Jasmine Carrisi, figlia del mitico Albano e Loredana Lecciso. Le ragazze hanno poi condiviso sui loro Profili Ufficiali Instagram, tantissimi scatti relativi a questa esperienza. Inoltre alcuni indiscussi protagonisti della soap americana sono stati graditissimi ospiti di C’è Posta Per Te.

Beautiful, una soap conosciuta in tutta Italia

Chiaramente essendo Beautiful molto amata anche nel nostro Paese in moltissimi vogliono saperne di più su ciò che accadrà nelle prossime puntate e per farlo si consultano le anticipazioni che, per quanto concerne questo prodotto mediatico, lasciano sempre a bocca aperta. Se invece si vuole sapere qualche cosa di più ancora più accattivante al riguardo, bisogna vedere quelle Made in USA, che sono sempre più avanti a livello di programmazione.

Si parla qui del fatto che Bill potrebbe essere addirittura il padre di Luna e chiaramente ciò sconvolgerà, e non poco, i cuori palpitanti dei telespettatori della soap che non si aspettavano di certo una cosa del genere. Facciamo però ora un piccolo passo indietro nel tempo per spiegare chi è Luna. La giovane altro non è che una nuova stagista giunta alla Forrester Creation.

L’anticipazione mozzafiato

La ragazza è figlia di Poppy, sorella di Li. Ovviamente anche qui non mancheranno colpi di scena, frecciatine velate e quant’altro. Tuttavia Luna, oltre alla mamma ha anche un papà ovviamente, del quale però lei non ha ancora parlato. E qui entra in gioco Bill. Sarà lui a chiedere a Poppy, che sta pranzando in un locale con Luna, se si sono mai conosciuti prima.

Lei risponderà di no, ma dalla sua voce e specialmente dal suo sguardo si noterà un chiaro e profondo imbarazzo, oltre che tanto nervosismo. E ciò fa capire che le cose non stanno così e che lei ha mentito per proteggere la figlia dal passato e da tante delusioni. Ora la domanda sorge dunque alquanto spontanea: sarà l’affascinante Bill il padre di Luna? Per saperlo bisognerà leggere le prossime anticipazioni USA!