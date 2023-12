Barbara Palombelli, stop per la conduttrice: costretta ad un clamoroso stop | Il motivo è terribile

Barbara Palombelli è stata costretta a fermarsi, in quanto il suo programma è stato stoppato per un motivo molto importante ma anche terribile. Sicuramente la conduttrice non avrà osato replicare.

Forum è uno di quei programmi che Barbara Palombelli ormai lo fa da padrona di casa da molti anni. I telespettatori non si perdono una puntata, in quanto sono tutti curiosi di sapere cosa decideranno i giudici della trasmissione, per i vari casi che gli vengono sottoposti, nel corso della messa in onda.

Lo show di Barbara quindi è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan. Ma questa volta, Forum non è andato in onda e il motivo non solo è molto valido, ma anche molto triste. Per questo nessuno del cast del programma giudiziario, avrà avuto da ridere in merito.

Lo stop dello show di Barbara Palombelli

A Forum, sono anni che vediamo e impariamo aneddoti a noi sconosciuti, per quanto riguarda il diritto. E’ proprio vero, la legge non ammette ignoranza e purtroppo se non si è tra i fortunati ad aver studiato giurisprudenza, è difficile sopravvivere a questo mondo, fatto di norme, leggi e pericoli costanti.

Lo stile del programma è rimasto sempre il solito, fin dai tempi di Rita Dalla Chiesa, forse nelle ultime edizioni è tutto più scenografico e romanzato, per certi punti di vista. Ma comunque la storia è sempre la solita, due persone, vanno allo sportello di Forum a denunciare un torto subito. Il giudice ascolterà entrambe le versioni e nel mentre che si ritirerà in separata sede per deliberare, i due partecipanti, interagiscono con la conduttrice e il pubblico, fino alla fine del verdetto.

Il dolore di una Nazione intera

Come avrete capito, nella giornata di martedì 5 dicembre, la televisione si è fermata, Mediaset e Rai hanno rivalutato il loro palinsesto. Pier Silvio per rispetto verso la tragica morte della povera, Giulia Cecchettin, ha sospeso la messa in onda di Forum e ha dedicato l’intera mattinata alla trasmissione in diretta del funerale della giovane, uccisa barbaramente dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta.

Al funerale dell’ennesima vittima di femminicidio, erano presenti più di 8000 persone, le quali hanno voluto dire addio ad una giovane, che ha dovuto lasciare la vita e la sua famiglia troppo presto, per mano di chi ha avuto la presunzione, di pensare di poter decidere sul futuro di un’altra persona. Da quello che si è capito, anche Turetta ha avuto il permesso di seguire il funerale in diretta dal carcere, dal quale ha dichiarato la sua responsabilità e ha “giustificato”, quel gesto terribile, come un eccesso di rabbia. Ovviamente il processo è ancora all’inizio, non si sa cosa succederà da adesso in poi.