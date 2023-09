Pensiero positivo, adesso puoi allenarlo: 4 esercizi efficaci che cambieranno la tua vita

Gli effetti della Psicologia positiva: ecco i 4 segreti per allenare il tuo pensiero positivo. La vita ti cambierà

“La felicità è una direzione, non un luogo” (Sydney J. Harris) è la citazione che meglio racchiude il significato di questo meraviglioso stato d’animo, seppur difficile da raggiungere. Come sostiene il sociologo Bauman la felicità non consiste in una vita senza problemi, ma è un sentimento che si raggiunge proprio superando gli ostacoli, le sfide che ci presenta il fato.

Ma cos’è la felicità? Esiste per davvero? Molti psicologi e sociologi hanno cercato di rispondere a queste domande esistenziali che tutti noi ci poniamo quotidianamente. Secondo lo psicologo Martin Seligman, la felicità consiste nel valorizzare ogni singolo momento presente, in modo da ottenere benefici anche in futuro.

Per raggiungere il benessere psicologico, Seligman consiglia di avvalersi del “Diario della gratitudine“. Questa soluzione consiste nell’appuntarsi, giorno per giorno, tre cose che sono andate bene e spiegarne i motivi. Apparentemente un esercizio banale, ma in realtà è efficace perchè ci permette di prendere consapevolezza degli eventi positivi che accadono nella nostra vita.

La gratitudine, infatti, è uno dei punti cardine del pensiero positivo. Ringraziare ogni giorno gli aspetti positivi della nostra vita, non farà altro che migliorare il nostro stato emotivo. Essere grati alla vita ci farà porre meno attenzione agli aspetti negativi.

Il pensiero positivo, 4 consigli per raggiungerlo

Raggiungere la felicità, ovvero la pace e serenità con se stessi, è un percorso arduo, ma non impossibile. La psicologia positiva si occupa del benessere delle persone e della crescita personale. La scienza della felicità ha individuato degli esercizi semplici per allenare la nostra mente alla serenità e all’ottimismo al fine di migliorare la vita quotidiana di ognuno di noi.

Il primo esercizio lo abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti e consiste nell’appuntare tre aspetti positivi vissuti. L’importante è non cercare grandi eventi, ma concentrarsi sulle piccole cose. In secondo luogo, dobbiamo sforzarci ad usare parole positive: è molto più semplice criticare, giudicare ed offendere, ma è necessario impegnarsi in complimenti e congratulazioni nei confronti delle persone vicine a noi. Il terzo esercizio fondamentale è di sorridere: uno strumento gratuito a nostra disposizione che è in grado di migliorare il nostro umore. Infine, ma non per importanza, potremmo creare una lista della felicità, scrivendo un sequenza di eventi che migliorano il nostro umore.

La legge di attrazione: il pensiero positivo attrae altra positività

Come abbiamo visto, allenare la propria mente al pensiero positivo è un’ottima soluzione per migliorare la nostra vita. Molti sociologi e psicologi, hanno studiato l’immenso potere della nostra mente di cui spesso facciamo a meno. In particolare, la Legge di attrazione ha origini antichissime.

Non tutti sanno che il primo a parlare di leggi universali fu Ermete Trismegisto, un personaggio leggendario dell’età pre classica a cui è attribuita la corrente filosofica conosciuta come “ermetismo“. Secondo la Legge di Attrazione, ogni energia che emettiamo attirerà un’altra identica forza che influenzerà il nostro contesto. Secondo tale teoria, dunque, il pensiero negativo o positivo che lanciamo all’Universo, non farà altro che proiettarci la stessa energia.